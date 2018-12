Provoz druhého nejvytíženějšího letiště v Británii ochromilo tři dny po sobě mezi 19. a 21. prosincem pozorování dronů, které neměly oprávnění k pohybu v letištním prostoru. Kvůli incidentu bylo zrušeno zhruba tisíc letů a nejrozsáhlejší incident svého druhu narušil plány 140 tisíců cestujících.

„Myslím si, že celá země a zejména vláda sledovala co se dělo. Potřebujeme v této oblasti učinit výrazný pokrok,“ uvedla Cressida Dicková v rozhovoru pro BBC. „Na světě podle mého názoru nenajdete policejní jednotku, který by v klidu přihlížela a říkala si: ‚s nějakým dronem si přece dokážeme poradit‘.“

Britský ministr bezpečnosti Ben Wallace tento týden uvedl, že bezpečnostní jednotky již disponují systémy, které dokáží drony detekovat. „Technologie dronů se neustále vyvíjí, musíme s ní držet krok. Existuje celá řada taktik a technologií, které využíváme a můžeme využívat. V budoucnu se budou muset změnit, to je jisté,“ uvedla Dicková.

