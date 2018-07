Dívka nacvičovala skok ze střechy do záchranné sítě. Zabila se

Policie jihoindického státu Tamilnádu zatkla instruktora, který vedl na vysoké škole nácvik záchrany osob z budovy, při němž zahynula devatenáctiletá studentka. Podle policie se zabila kvůli tomu, že ji instruktor nutil skočit ze střechy budovy do záchranné sítě, kterou drželi její spolužáci. Studentka ztratila na kraji střechy rovnováhu a zřítila se.

Zabitá dívka N LogeshwariFoto: Repro Twitter

Podle policie se dívka skoku do sítě obávala a přistupovala k němu hodně zdráhavě. Instruktor proto do ní zatlačil a na kraji střechy naklonil její tělo nad prázdný prostor. Dívka poté ztratila rovnováhu a zřítila se těsně podél budovy. Ještě před dopadem se prudce udeřila do hlavy o římsu v prvním patře. Přestože byla rychle dopravena do nemocnice, lékaři ji po příjezdu prohlásili za mrtvou.

Kromě zmíněného instruktora policie zadržela i jeho kolegu. "Vysoká škola nepožádala o povolení, že smí takový výcvik provádět, což je v rozporu se zákonem. Každá škola musí získat vládní souhlas, než se pustí do podobného cvičení. Policie případ vyšetřuje a odpovědný instruktor byl zatčen," uvedl pro BBC vysoký vládní úředník Hariharan Tamil.

Vysoká škola případ zatím oficiálně nekomentovala. Podle BBC policie údajně vyslýchá i jejího ředitele.