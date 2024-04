Drsná realita sběraček třtiny v Indii. Trápí je dluhy, brzké sňatky, sterilizace

Nesplatitelné dluhy, dětské sňatky a zbytečné sterilizace. Deník The New York Times společně s neziskovou organizací The Fuller Project poukázal na krutou realitu žen, které sbírají cukrovou třtinu v indickém státě Maháráštra. Plodina se využívá ve známých nápojích.

Indické ženy nemají na růžích ustláno. Jejich život mnohdy připomíná spíše noční můru. | Foto: Wikimedia Commons, Ekta Parishad