Hladina pod sněhem? Nikoliv. Indickou posvátnou řeku Jamuna pokryla toxická pěna

ČTK





Téměř 1400 kilometrů dlouhá Jamuna patří mezi nejposvátnější řeky v Indii. A proto se během hinduistického náboženského svátku, který se koná v těchto dnech, lidé noří, brodí či potápějí do jejích vod. Ovšem tentokrát je musí hledat pod kalně bělavými obláčky. Není to sníh - teploty během dne stoupají nad 25 stupňů Celsia - ale toxická pěna, která se na řece vytvořila z průmyslových odpadů a splašků, informoval server deníku The Washington Post s odvoláním na místní oficiální činitele.

Indickou posvátnou řeku Jamuna pokryla toxická bílá pěna, která se na řece vytvořila z průmyslových odpadů a splašků. | Foto: ČTK

Pěna plující po hladině ale nijak neodrazuje věřící, kteří se v řece omývají, modlí a nabízejí obětiny bohu slunce, jemuž je čtyřdenní náboženský svátek zasvěcený. Indické úřady už vyzkoušely několik způsobů, jak pěnu udržet stranou od poutníků, napsal list Indian Express. Mimo jiné na řeku vyplulo patnáct lodí s lidmi vybavenými holemi, kterými měli pěnu rozbít. Dalším pokusem bylo stříkat na pěnu vodu z hadic, což vedlo obyvatele k řadě vtipů na téma: "Co dělat, když v řece není voda." Neočkovaní mají problém. Němci Česko zařadili mezi vysoce rizikové země Přečíst článek › Pěna na řece přitom není to nejpodivnější, k čemu na značně znečištěných indických vodních plochách dochází. Už tu byly zaznamenány případy, kdy začala voda kvůli vysokému znečištění hořet - jako například největší jezero ve státě Bengalúru, z nějž pravidelně šlehají plameny… a když ne, je alespoň pokryté pěnou.