/Od zvláštního zpravodaje Deníku v Indii/ Pro Evropu je rychle rostoucí demokratická Indie možností, kam stáhnout část investic z problematické Číny. „Nejsme ale tak naivní, abychom si mysleli, že Indie může nyní Čínu nahradit,“ uvádí ministr Jan Lipavský, který zemi v rámci své velké indopacifické cesty navštívil na konci týdne. Přečtěte si první díl seriálu S Deníkem na druhý konec světa.

Ministr Jan Lipavský navštívil Indii v rámci své velké indopacifické cesty. | Video: Deník/Luboš Palata

S Deníkem na konci světa Šest zemí za 11 dní. Zahraniční reportér Deníku Luboš Palata vyrazil s českou delegací na dosud největší a nejvzdálenější misi české diplomacie. Jak se žije v zemích, jako je Indie, Austrálie, Filipíny či Japonsko? Sérii reportáží najdete postupně na Deník.cz od pondělí 26. února ZDE

Jsou to dva světy vedle sebe. New Delhi, tedy Nové Dillí, a staré Dillí. To první je Brity ve dvacátých až čtyřicátých letech postavené velkolepé nové hlavní město. Plné zeleně, vil a paláců s rozlehlými pozemky a bazény, s ulicemi s přechody pro chodce, čistotou a klidem na indické poměry nevídaným. A to vše je korunováno rozlehlou prázdnou planinou s vítězným obloukem zvaným Brána Indie, budovou parlamentu a paláci muzeí a ministerstev, s dnešním palácem indického prezidenta v čele. „Má stovky místností a je to největší palác v Indii,“ říká nám mladá indická dívka, která pracuje na jedné z evropských ambasád.

Rekonstrukce v minulých letech vrátila tomuto velkolepému prostranství uprostřed Nového Dillí krásu z doby jeho vzniku na konci britské správy. I sami Indové jsou nádherným parkem skutečně nadšeni. Mnozí ale před fotografováním se u Brány Indie dávají přednost zvečnění se u fotografie současného premiéra Naréndra Modího v životní velikosti, u níž je vyobrazena největší indická vesmírná raketa. Jedna z chloub Indie, kterou se spolu s jadernými zbraněmi, letadlovými loděmi nebo postavením v programátorském prostředí řadí k světovým velmocem. Země s největším počtem obyvatel na světě, která si myslí na to, že po Číně a USA převezme kormidlo nejvýznamnějšího státu planety. Tady, v srdci Nového Dillí, dostanete pocit, že to nemusí trvat tak dlouho.

Chaos a chudoba starého Dillí

Jenže vedle Nového Dillí je tu staré Dillí, nebo prostě Dillí. Dvacetimilionová skutečná metropole Indie. Chaotická, přelidněná, ne úplně čistá. Hlučící, troubící, překřikující se. Na hlavním tržišti starého Dillí v sousedství Červené pevnosti, kterou postavili před příchodem Britů muslimští mogulští vládci Indie, je sice zákaz vjezdu aut, ale do klidné pěší zóny to má daleko.

Staré Dillí je centrální historická část indického města Dillí. Dvacetimilionová metropole je chaotická, přelidněná a ne úplně čistá.Zdroj: Deník/Luboš Palata

Na dopravní zácpy a všeobjímající chaos tu stačí stovky a tisíce šlapacích rikš, trojkolkových tuk tuků, motorek a všemožných povozů. A tisíce, stovky tisíc, snad i miliony lidí. Důstojné dámy v sárí, na šlapacích rikšách vezoucí se turisté, velkolepě vypadající a šlechticky se nesoucí Sikhové, movití obchodníci, prodavači tun ořechů a mandlí, restauratéři, pouliční prodejci občerstvení nebo čaje. Ale také lidi prostě spící uprostřed dne na zemi, tlupy žebráků, žebraček, mnohdy s celými početnými klany ušmudlaných dětí. Je to svým způsobem okouzlující, barevné, krásné, ale také trochu děsivé.

Jiný vzduch pro bohaté, jiný pro chudé

Je mimo představu jak něco takového řídit, nasměrovat k vrcholu civilizace, udělat z toho všeho fungující mechanismus. Jak spojit dvě tak rozdílné tváře Indie, které se tady v Dillí liší od sebe i tím, jaký dýchají vzduch.

U vstupu do drahých hotelů, ústředí firem a jiných míst chudé části Indie zapovězených jsou totiž často obrazovky. Na nich se ukazují hodnoty znečištěného vzduchu venku a vyčištěného vzduchu uvnitř budov. „Když padne smog, který páchne, jako když pálíte uhelný prach, není tady v Dillí vidět na víc než na pár metrů. Kdo může, nevychází a když vycházíte, tak kdo může, nosí filtrační masku,“ říká jedna evropská diplomatka.

Přestože se Indie chlubí obrovským růstem počtu solárních elektráren vybudovaných v posledních letech a do programu omezení emisí jsou zařazeny i šlapací rikši, situace v Dillí a dalších velkých městech se spíš horší, než lepší. Místo motorek totiž mnoho Indů kupuje auta a výsledkem jsou nejen obří zácpy, ale také další zhoršování už tak dramatických smogových situací. „Nevím, kde na to Indové berou, ale aut strašně přibývá. Na velkou část si Indové půjčují a zadlužují se,“ říká Tomáš, který v zemi už několik let pracuje.

Staré Dillí je centrální historická část indického města Dillí. Dvacetimilionová metropole je chaotická, přelidněná a ne úplně čistá.Zdroj: Deník/Luboš Palata

Spousta pracovní síly

Přes všechnu svoji rozporuplnost a chaotičnost, kombinovanou stále i s byrokracií a protekcionismem, indická ekonomika velmi výrazně roste. Má totiž oproti Číně, která státní politikou jednoho dítěte v minulých letech zastavila populační růst a dnes se už počet jejích obyvatel zmenšuje, obrovskou výhodu v dostatku levné pracovní síly.

Nejlidnatější země světa se tak s jednou a půl miliardou obyvatel stává lákavou alternativou k Číně i pro zahraniční investory. „Určitě je tu mnoho příležitostí,“ říká český ministr zahraničí Jan Lipavský. „Nejsme ale tak naivní, abychom si mysleli, že Indie v dohledné době Čínu zcela nahradí. Je to však velká příležitost pro diverzifikaci naší ekonomiky, která je základem její bezpečnosti,“ dodává.

Lipavský zde v Dillí jednal s indickým ministrem zahraničí Subrahmanjamem Jaishankarem, vystoupil v jednom z hlavních panelů na největší indické mezinárodní konferenci Raisina a za účasti českých podnikatelů zahajoval jednání s indickými průmyslníky. Čas si našel i na oběd s ředitelem indické pobočky Škoda Auto. Pro tu se stala Indie jedním z nejrychleji rostoucích trhů a v továrně v Puně loni škodovka vyrobila a smontovala přes 55 tisíc osobních aut. Čínský trh přitom firma v podstatě opouští.

Indie je dnes už pátou největší ekonomikou světa a většinu posledních let rostla rychleji než Čína. Privatizuje část obřího státního sektoru, ale zároveň má pro investice program Made in India. V rámci něho požaduje, aby investoři vedle výroby přenesli do Indie své technologie.

× ✎ Hlavní město Indie a sídlo indické vlády Nové Dillí.Zdroj: Deník/Luboš Palata

V mnoha oborech se Dillí cíleně snaží být zcela nezávislé na Pekingu. Platí to například o výrobě solárních panelů, které jsou v zemi výhradně domácí produkce a dovoz z Číny, tak dominující v Evropě, je zcela zakázán.

Hledání společné řeči

Indie jako největší demokracie světa, kde je navíc stále hlavním jazykem angličtina, je v mnoha ohledech přirozeným spojencem Západu. Především pokud jde o vyvažování vlivu stále problematičtější Číny, se kterou má Dillí napjaté vztahy a pohraniční spory.

Neplatí to ale vždy a ve všem, včetně otázky Ukrajiny. „Pozice Indie je suverénní a na tom se nic nemění,“ říká diplomaticky po jednání se svým indickým protějškem ministr Lipavský. Asijská země se ke konfliktu staví neutrálně. Jejímu hospodářství pak pomáhají dodávky zlevněné ruské ropy, za které navíc Rusům platí v rupiích.

Přesto ale podle Lipavského dává smysl si s Dillí vyměnit názory a pohledy. „Stejně jako nás i Indii trápí třeba problémy kolem plavby v Rudém moři,“ uvádí ministr jeden z příkladů, kde lze najít společné zájmy. Důležitost Indie pro budoucnost si navíc uvědomuje i Evropská unie, která s Dillí dojednává dohodu o zóně volného obchodu.

Velmoc s propastnými rozdíly

Zda se Indii podaří využít svůj obrovský lidský potenciál a stát se supervelmocí, záleží hodně na tom, jak se jí podaří spojit oba světy, které dnes existují mnohdy jen pár metrů od sebe. Svět moderní, vyspělé a bohaté Indie, která posílá rakety do kosmu, a svět lidí, kteří spí na ulici, žebrají s ušmudlanými dětmi v kolonách aut nebo bydlí v městských slumech.

„Když se ochladí, pálí chudé Indky tady v Dillí na otevřených ohništích dříví, takže smog nesnesitelně zhoustne,“ říká jedna středoevropská diplomatka. „Já je ale chápu, přece nenechají děti zemřít na prochlazení. O rakovině plic asi neslyšeli a i kdyby, tak ta přijde až za dlouhé roky,“ dodává.

