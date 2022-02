Případ se nadále vyšetřuje. Všechny oběti totiž nebyly identifikovány bezprostředně po incidentu.

#BREAKING : 13 people, all women and children, are dead when they fell into a well during the haldi celebratons in a wedding ceremony in Uttar Pradesh in #India . pic.twitter.com/R0IQJQhTpL

Indický premiér Naréndra Módí ve čtvrtek v příspěvku na Twitteru označil úmrtí za “srdcervoucí”. “Vyjadřuji hlubokou soustrast rodinám těch, kteří přišli o život. Přeji zraněným brzké uzdravení. Místní správa bude všemožně pomáhat,” uvedl.

UP | 11 people died & two are seriously injured after they accidentally fell into a well. During a wedding program, some people were sitting on a slab of a well and due to heavy load the slab broke. An ex-gratia of Rs 4 lakh will be given to the kin of the deceased: DM Kushinagar pic.twitter.com/6PHeVYATp0