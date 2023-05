Dvaadvacetkrát bodl mladý muž svou náctiletou přítelkyni a následně jí rozmlátil hlavu kusem betonu. A to vše na rušné ulici indického hlavního města Dillí, kde celý incident zachytila bezpečnostní kamera. Včetně toho, že se teenagerce pokusil pomoci jeden jediný člověk, a i ten to brzy vzdal a odešel. Ostatní kolem jen procházeli a brutální chování mladého muže ignorovali. V zemi tento útok vyvolal rozhořčenou diskuzi ohledně otázky bezpečnosti žen a dívek.

Ilustrační foto Indky. | Foto: Shutterstock/Yavuz Sariyildiz

Šestnáctiletá Sakši přespávala u kamarádky, které pomáhala organizovat oslavu její dcery. Při cestě na nákup narozeninových šatů ovšem potkala svého přítele Sahila, se kterým se pohádala. Dvacetiletý mechanik začal dívku mlátit a bodat před očima kolemjdoucích, kteří na násilí nijak nereagovali. I přesto, že se dívka přestala hýbat, mladík útočil dál, dokud nespadla na zem. Tam jí poté rozmlátil hlavu kamenem.

Sahil Sarfraz po útoku z místa činu v klidu odkráčel pryč. Dokonce se i vrátil, aby bezvládně ležící dívku ještě jednou udeřil. Celý incident nahrála bezpečnostní kamera. „Viděl jsem, jak moje dcera leží na zemi obličejem k zemi. Její orgány byly venku a měla rozdrcenou hlavu. Ležela tam bez života. Nemělo smysl ji odvážet do nemocnice,“ sdělil stanici CNN dívčin otec Janak Rádž.

Šokující video je k dispozici na kanále YouTube ZDE.

Policie mechanika zatkla následující den ve vesnici Aterna v Bulandshahru v Uttarpradéši, kde se ukrýval. „Snažíme se, aby byl za hrůznou vraždu co nejpřísněji potrestaný,“ uvedl zvláštní policejní komisař Dependra Pathak.

Rodina chce pro přítele jejich dcery trest smrti, informovala stanice NDTV. Oba rodiče jsou rozčílení, že dívce nikdo nepomohl a místo toho jen útok maximálně natáčeli na mobil. „Kdyby jí pomohli, byla by dnes naživu. I kdyby jen zakřičeli, mé dceři by to pomohlo,“ dodal Rádž.

Ani ne devadesátisekundové video zachytilo poslední incident z řady vražd a znásilnění, které vyvolaly pobouření nad tím, zda se v Indii dělá dost pro ochranu žen a potrestání násilníků. „Byla tu brutálně zavražděná nezletilá dívka. Je to velmi tragické a nešťastné. Zločinci nemají žádné zábrany a z policie strach nemají,“ prohlásil předseda indické vlády Arvind Kejriwal.

Předsedkyně Dillíské komise pro ženy Swati Maliwalová řekla deníku The Tribune, že takhle hrůzný útok ještě neviděla. „Dillí se stalo pro ženy a dívky extrémně nebezpečné,“ upozornila.

Problémy s genderovým násilím nejsou v Indii nic nového

Indie se s násilím proti ženám potýká dlouhodobě. Podle průzkumu odborníků z roku 2018 je tato země pro ženy nejnebezpečnějším místem pro život na světě. A zdá se, že se problém nelepší. Statistiky naopak ukazují, že množství trestných činů páchaných na ženách roste.

Podle údajů indického Národního úřadu pro evidenci trestných činů bylo v roce 2020 spácháno o pětinu více zločinů proti ženám než v roce 2013. Dillí také zaznamenalo téměř 40procentní nárůst jen mezi lety 2020 a 2021, informoval deník Hindustan Times.

Aktivisté navíc tvrdí, že jde jen o špičku ledovce a skutečné statistiky jsou mnohem děsivější. Určité formy násilí na ženách, jako je například znásilnění, jsou podle nich často nedostatečně hlášené.

Zakladatelka organizace Lidé proti znásilnění v Indii uvedla, že tento problém má z velké části kořeny ve starých společenských normách. „V naší zemi se s takovou situací učíme žít, což je velmi nešťastné. Základní patriarchální struktura je naprosto prohnilá a teď nadešel čas napravit to. Kamery ale nestačí. Je třeba zapracovat na myšlení mužů a chlapců,“ prohlásila Yogita Bhayanová.

I přesto, že město je pro turisty bezpečnější než pro tamní obyvatele, je důležité dbát na určitá opatření. Ženy by měly mít zakrytá ramena, kolena a nemít žádný výstřih. „Většina cizinců vyčnívá, tomu se nedá vyhnout, ale snažte se co nejvíce splynout s okolím,“ doporučila v nedávném článku cestovatelka Suzanne Hookerová, která ženám doporučuje neustále nosit dupattu, lehký multifunkční šátek, a v noci se vyhýbat taxíkům a rikšám.