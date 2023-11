Záchranáři na severu Indie dostali do bezpečí všech 41 mužů ze zasypaného tunelu Silkyara, který je součástí stavby nové himálajské dálnice. Museli se k nim prokopat přes zával dlouhý šedesát metrů. Vrtné soupravy selhávaly, nakonec pomohli experti s vrtačkami.

Dělníci, jimž 12. listopadu kolem šesté ráno končila směna, se už nejspíš těšili na oslavy hinduistického svátku světel Diwali, když se před nimi zřítila část dálničního tunelu pod Himálajem ve státě Uttarákhand a odřízla jim cestu ven, připomíná začátek dramatu agentura AP.

Záchranáři předpokládali, že šedesát metrů závalu zdolají během pár dnů. Jídlo a kyslík dostávali k uvězněným úzkým potrubím, které v tunelu běžně odvádělo vodu. Do okolí staveniště se postupně sjížděli příbuzní uvázlých pracovníků.

Na místo přispěchal například Vikram Singh. V tunelu měl mladšího bratra.

„Mluvili jsme spolu jen chvilku. Ptal jsem se ho, jak mu je, a řekl mu, co dělají venku pro jejich záchranu. Jenom mi říkal, že maminka nesmí nic vědět, aby se netrápila,“ řekl Singh. Jak dodal, z domu odjel tak rychle, že svým rodičům nic neřekl. „Jenže za nimi přišli rozrušení sousedi a já teď zas nemůžu Pushkarovi říct, jak moc to maminku vzalo,“ povzdechl si Singh pro Times of India.

Původní plán záchranářů komplikovaly poruchy techniky. Jak shrnul list Hindustani Times, do 23. listopadu záchranáři provrtali 45 metrů závalu. Během dvou dalších dnů postoupili o tři metry dál, pak se souprava porouchala a k uvězněným dělníkům stále zůstávalo deset až dvanáct metrů závalu.

Poté začali prorážet cestu do tunelu shora.

Překvapivé rozhodnutí

Nakonec ale padlo jiné rozhodnutí. „Všechny ty skvělé a nádherné stroje, které jsme tam měli, jsme dali pryč. A řekli jsme si, že nasadíme chlapy s holýma rukama. A ti pak odkopávali kamení po deseti centimetrech, aby vytvořili tunel, kterým se pak dostali dovnitř,“ popsal na místě pro list The Age australský expert Arnold Dix.

Posledních deset metrů tak prorazili experti na takzvané krysí dolování. V Indii jde o tradiční, značně nebezpečnou a oficiálně už devět let zakázanou, metodu těžby uhlí za použití nejjednodušších nástrojů v úzkých štolách. Právě desítka zkušených horníků záchrannou misi přivedla k cíli.

„Odstranil jsem poslední kámen a už jsem je viděl. Objímali nás, zvedali a děkovali, že jsme je dostali ven. Posledních 24 hodin jsme dřeli bez přestávky. Ani nedokážu říct, jak jsem šťastný. Udělal jsem to pro svou zemi,“ řekl podle britského deníku The Guardian místním médiím jeden z nich, Munna Qureshi.

Proraženým otvorem v úterý večer vylezlo ani ne metr širokou rourou během půldruhé hodiny všech 41 dělníků. „Dnes máme skutečné Diwali. Můj syn je konečně venku, hora otevřela svoje lůno a pustila ho ven,“ řekl pro Hindustani Times Chaudhary Lal ze státu Utarpradéš. Čekání bylo pro otce tísnivé, jeho starší syn totiž před časem zahynul po úrazu na staveništi v Bombaji.

