Stálé hádky manželů na jihu Indie kvůli postižení šestiletého syna skončily v sobotu rodinnou tragédií. Šestadvacetiletá žena spícího chlapce hodila do řeky. Hledat ho pomáhali sousedi, policisté i hasiči. Tělo našli druhý den pokousané. Oba manželé čelí obvinění z vraždy.

Krokodýl - Ilustrační foto | Foto: Wikimedia Commons, Tomas Castelazo, CC0 1.0

Sedmadvacetiletý Ravi Kumar se svou o rok mladší ženou Savitri nejčastěji mluvil o jejich šestiletém synovi. Neměl pro něj ale ani slovo chvály. Chlapec byl hluchý a nemluvil. Savitri tvrdí, že jí kvůli tomu často nadával. V sobotu prý neustálé pobídky, ať kluka nechá umřít, nevydržela a hodila chlapce do řeky za domem známé silnou populací krokodýlů, informovala americká televize CBS News.

Děti jako kořist? Krokodýli dokážou rozpoznat úzkostlivý pláč lépe než lidé

Když si mladá žena uvědomila, co se stalo, svěřila se sousedům, a ti hocha začali ve večerních hodinách hned hledat, zavolali také policii a hasiče. „Nejdřív jsme si mysleli, že kluk snad spadl do hustého porostu stromů, které tok kryjí. Když jsme ho nemohli najít, došlo nám, že ho asi hodila přímo do vody,“ řekl jeden vesničan pro New Indian Express.

Manželské hádky

Pátrání skončilo tragickým nálezem. „Tělo dítěte jsme našli v řece v neděli ráno. Neslo stopy vážných zranění a chyběla mu jedna ruka, kterou patrně ukousl krokodýl,“ řekl CBS podinspektor Krišna Arakeri z policie jihoindického státu Karnataka, který případ vyšetřuje. Policisté vzali oba manžele do vazby a obžalovali je mimo jiné z vraždy. Arakeri televizi potvrdil, že jim Savitri v první výpovědi řekla o vleklých hádkách s manželem.

Oblast Dandeli ve státě Karnataka je svými krokodýly vyhlášená

Zdroj: Youtube

Podle webu Outlook India žena hovořila i s reportéry a řekla jim, že ji manžel psychicky týral. Vinu za chlapcovu smrt připisovala jemu. „Můj manžel je nezodpovědný. Pořád říkal, ať nechám chlapce umřít. Tvrdil, že kluk jenom jí a nic nedělá. Chtěla jsem po něm, ať nechá malého být. Manžel pořád opakoval tyhle věci - kolik trápení měl můj syn vydržet? On si ale pořád vedl svou, prý ať děcko nechám umřít,“ tvrdila matka reportérům.

Boj o život: Australana napadl krokodýl. Zachránil se tím, že ho kousl do oka

Policie dál okolnosti případu vyšetřuje, manželé ve vazbě čekají na soud. O jejich dalšího dvouletého syna se starají příbuzní.

Krokodýli svým chováním dokážou i překvapit, například když v Indii zachránili toulavého psa. Pro vědce pak bylo pozoruhodné zjištění, že draví plazi výtečně rozeznají dětský pláč. V Austrálii sevřel krokodýl do čelistí člověka, a ten jeho útok odvrátil kousnutím do citlivého místa.