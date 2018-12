Zemi navíc v příštích dnech hrozí další tsunami, protože její příčina – sopka Anak Krakatoa, zůstává aktivní. Lidé se mají vyhnout pobřeží v oblasti Sundského průlivu.

Agentura pro meteorologii uvedla, že do moře dosud během erupcí proniklo asi 64 hektarů popela, což je pro srovnání asi 90 fotbalových hřišť.

Vlna udeřila v sobotu večer místního času na pobřeží z obou stran Sundského průlivu, který leží mezi ostrovy Jáva a Sumatra. Nejhůře byl postižen západ ostrova Jáva. Za příčinu tsunami je považován výbuch místní sopky Krakatoa, po němž následoval podmořský sesuv půdy.

Místní obyvatelé byli vlnou zaskočeni, protože nedostali varování, jaké dostávají v případě hrozby tsunami v důsledku zemětřesení. Živel zničil stovky domů. Trosky stále prohledávají s pomocí psů záchranáři, kteří k pátrání po přeživších používají i drony.

#IndonesiaTsunami: The number of casualties from the tsunami triggered by a volcanic eruption in Indonesia has risen to 429, with more than 1,400 people injured, authorities said on Tuesday pic.twitter.com/0pumpolBW8