Indonésii zasáhlo silné zemětřesení, zemřelo deset lidí

Kiki krotí KTM. Kristýna Vaňková závodí na čtyřkolkách, je dokonce loňskou mistryní České republiky a letos má našlápnuto i na druhé místo v Německu. Na tom by nebylo nic výjimečného, kdyby ovšem závodnici Haruda Team RAC Sedlčany, které nikdo neřekne jinak než Kiki, nebylo pouhých 17 let a nesklízela by úspěchy i v konkurenci dospělých mužů.