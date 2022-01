Prvotní myšlenkou tohoto projektu bylo vytvořit časosběrné video zobrazující každý den studia na univerzitě. Dokumentaci chtěl později využít na své promoci. Když se však dozvěděl o NFT, rozhodl se jen tak zkusit své fotky prodat.

Zdroj: Youtube

Jeho selfies se oficiálně začaly prodávat na platformě Opensea v prosinci. Dlouhou dobu se však nic moc nedělo. Až minulý týden si nenápadného studenta všiml slavný indonéský šéfkuchař Arnold Pernomo, který koupil hned několik tokenů s jeho tváří. Poté se strhla mela, vlastnická práva k jeho fotografiím si koupilo více než čtyři sta lidí.

Tato obrovská a nečekaná poptávka způsobila, že se cena jeho sbírky pod názvem “Ghozali Everyday” (Každodenní Ghozali) nakonec vyšplhala na více než jeden milion dolarů.

„Nikdy jsem si nemyslel, že by si někdo chtěl koupit moje selfie, a proto jsem tehdy počáteční cenu stanovil pouze na tři dolary,“ řekl student France24. Nakonec se však částka za jednu fotografii vyšplhala na přibližně 806 dolarů (0,247 kryptoměny etherum).

