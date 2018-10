Internační tábory v Číně existují, potvrdili Britové. Peking drží milion lidí

O táborech již dříve informovaly světová média a mezinárodní organizace, žádný stát obchodující s Čínou jejich existenci ale dosud nepotvrdil, píše list The Guardian. Rozlehlá vězení dokládají i satelitní snímky zveřejněné BBC.

První zprávy o masových táborech se objevily přibližně před rokem. Čína jejich existenci popírala, později ale uvedla, že jsou v nich drženi teroristé a nazvala je „humáními výchovnými a vzdělávacími centry“. Jejich smyslem je vymazat ujgurskou identitu, píše BBC.

Podle Hunta je existence táborů „zřejmou pravdou“. Britští experti vytipované lokality navštívili v srpnu, na místě zjistili, že předchozí zprávy o táborech jsou „velmi přesné“. Londýn tak chce vyvinout tlak na Peking, se kterým bude 6. listopadu jednat o lidských právech. Hunt téma táborů zmínil již na jednání s čínským ministrem zahraničí Wang I v červenci. „Jsme nadále extrémně znepokojeni tím, co se děje,“ řekl mu.

V táborech, které v odlehlých pouštních oblastech zaujímají rozlehlou plochu, je drženo na milion lidí, převážně příslušníků muslimské menšiny. Některé z věznic jsou ale menší a jsou umístěny blíže u měst. Co se děje za zamčenými vraty táborů je obtížné zjistit. Podle zpráv lidskoprávních organizací jsou vězni drženi bez jakýchkoliv obvinění v mučivých podmínkách a je jim podávána velmi bídná strava. Musí přísahat loajalitu čínského prezidentovi Si Ťin-pchingovi a učit se zpaměti komunistické slogany.

Násilí v Ujgursku, neboli provincii Sin-ťiang, není nic nového. Čína dlouhodobě obviňuje obyvatele svého nejzápadnějšího regionu ze separatismu a označuje je za islámské bojovníky. Nepokoje dává za vinu islamistům usilujícím o vytvoření samostatného státu zvaného Východní Turkestán. Za poslední roky si násilí vyžádalo už stovky obětí.

OSN žádá po Pekingu, aby skončil s praktikami držení lidí v táborech, pokud nebyli shledáni vinnými soudem. Musí také zveřejnit počet lidí, které takto drží a vysvětlit důvody jejich zadržování. Vyšetřování proti nim musí vést nestraně bez ohledu na rasovou, etnickou a náboženskou příslušnost.

Startling findings from BBC: The largest known Xinjiang camp - in Dabancheng, near Urumqi - is *twice* as big as previously thought, after massive construction over the past half yr. Its capacity of ~130,000 makes it one of the world's largest prisons https://t.co/cpmrWzKXYy