Křik dětí a vystrašené pohledy turistů. Pláž Misquamicut ve městě Westerly zničehonic zahltilo hejno vážek. Někteří návštěvníci jen stáli a nevěřícně pozorovali prolétající hmyz, jiní se neuvěřitelné scéně nervózně smáli.

Několik rekreantů také vzalo nohy na ramena a utíkalo se před smrští vážek schovat do svých aut. Děti se zase proti hmyzu bránily lopatkami a jinými hračkami na písek. „Byla to úplná invaze,“ citoval deník The New York Post jednoho z turistů Richarda Sontaga. Další přirovnávali roje vážek k apokalypse.

Děsivou scénu natočilo několik rekreantů na telefony, videa se na sociálních sítích stala během několika dní virálními.

Video zachycující zamořenou pláž vážkami:

| Video: Youtube

Miliardová hejna

Roje vážek se podle serveru Sky News tvoří v době, kdy dochází k rozmnožování nebo lovení menšího hmyzu. Vážky se živí komáry, mouchami ale i jinými vážkami a motýly. Kořist obvykle chytají ve vzduchu, přičemž k tomu používají své dlouhé nohy. Pro člověka ale nepředstavují žádné nebezpečí.

Podle odborníků tento hmyz migruje od července a pokračuje až do října. V hejnu se může vyskytovat až miliarda jedinců a skupiny jsou někdy tak velké, že je detekují radarové systémy. „Roje letí z Kanady a severních států USA do Mexika a na pobřeží Mexického zálivu. Celá cesta může kvůli zastávkám na jídlo trvat i několik týdnů,“ uvedli podle portálu Fox Weather biologové z Illinoiské univerzity v roce 2022.

Nebezpeční komáři, ploštice ale i včely

Na dovolené mohou turisté narazit na širokou sortu obtížného či nebezpečného hmyzu. V Chorvatsku se například před několika lety přemnožili komáři, kteří mohou při bodnutí přenést na člověka nemoci. Příkladem je horečka dengue, kterou šíří infikovaná samička komára tropického a tygrovaného. Projevuje se vysokou horečkou, bolestmi svalů a kloubů a vyrážkou na těle.

Komár tygrovaný se podle posledních informací Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí zabydlel nejenom v Chorvatsku, ale i v Itálii, Slovinsku, Řecku, ve Francii nebo Španělsku.

Na Kypru se zase tento rok objevily obří vodní ploštice, kterým se podle jejich nepříjemné záliby přezdívá „okusovači prstů“. Tvorové jsou nebezpeční, protože se schovávají ve vodě a číhají na svou příležitost. Už dříve je lidé zaznamenali v Turecku, Libanonu, Izraeli a Egyptu.

Ve většině států amerického jihu zase mohli rekreanti narazit na afrikanizované včely. Kříženci evropské včely medonosné a včely africké dokážou zabít i člověka.

K nejobávanějším hmyzím predátorům patří i ohniví mravenci, kteří už pronikli i do Evropy či klíšťata.

Milovníci dobrodružství trávící svou dovolenou v pouštních oblastech Afriky či Asie by si zase měli dávat pozor na štíry. Nejjedovatější jsou přitom štír tlustoretý a štír smrtonoš. Třicet druhů štírů pak dokonce disponuje jedem, který dokáže zabít i člověka.