Před sto lety se svět znovu nadechoval po světové válce, která dosáhla takové intenzity ničení, jakou lidstvo dosud nepoznalo. Na mnoha místech se ale ještě stále bojovalo. A jednou takovou zemí bylo Irsko, kde od Velikonočního povstání v dubnu 1916 zuřila nevyhlášená válka o nezávislost. Dne 20. září 1920 jí padlo za oběť celé jedno irské městečko.

Takzvaný černohnědý, neboli příslušník britské policie, asistující během Irské války za nezávislost Irskému královskému policejnímu sboru. V ruce drží kulomet Lewis. Černohnědí se jim přezdívalo kvůli improvizovaným uniformám | Foto: Wikimedia Commons, National Library of Ireland, volné dílo

"It's the same old theme since 1916," zpívala rozzlobeně Dolores O'Riordanová v legendární písni Zombie irské skupiny Cranberries, v písni, kterou si sama složila a otextovala. "Je to pořád totéž už od roku 1916."