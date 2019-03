„Před očima se mi zatmělo pak došlo k této události. Nevím, jak se to mohlo stát,“ uvedl obžalovaný ve svém dnešním doznání před hesenským zemským soudem podle překladu tlumočníka. Ali B. řekl, že se poté díval, zda dívka ještě žije, ale nenahmatal žádný tep. Uvedl také, že před činem měl s dívkou pohlavní styk, s nímž podle něj souhlasila.

Muži, kterého média identifikovala jako Alího Bašára, klade obžaloba za vinu, že loni v noci z 22. na 23. května znásilnil 14letou školačku z Mohuče Susannu. Když dívka pohrozila, že půjde na policii, zákeřně ji uškrtil, tvrdí obžaloba.

Pachatel poté s dosud neznámou osobou údajně vyhloubil díru, do níž zahrabal tělo oběti. Z jejího mobilu pak napsal její matce krátkou zprávu, která měla vyvolat dojem, že Susanna je v Paříži.

Dopaden iráckými úřady

Po následném útěku do Iráku a dopadení tamními úřady byl Ali B. později za doprovodu německé policie eskortován zpět do Německa, kde se stejně jako v Iráku k vraždě dívky pocházející z Mohuče přiznal. Zároveň ale popřel, že by ji znásilnil.

Tělo Susanny bylo nalezeno po rozsáhlém pátrání 6. června 2018 v malém lesíku ve wiesbadenské městské části Erbenheim.

Dnes Ali B. u soudu rovněž vypověděl, že s dívkou se seznámil tři měsíce před činem prostřednictvím společného známého. Často se pak prý spolu scházeli, poslouchali hudbu nebo se procházeli držíce se za ruce. Její věk neznal, tvrdil Iráčan.

Ostrá debata politiků

Ali B. žil v Německu i s rodinou jako žadatel o azyl od roku 2015. Případ vyvolal na německé politické scéně ostrou debatu. Řada politiků tak varovala před populismem a paušálním obviňováním migrantů, podle dalších kauza vzbudila pochybnosti o práci německých úřadů.