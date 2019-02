S těžkými zraněními skončily v nemocnici dvě ženy, které v Německu pobodali útočníci v Bavorsku a Dolním Sasku. K oběma útokům došlo v neděli časně ráno, přičemž jejich motivy nejsou zatím známé. Pachatele z Norimberku, 25letého Iráčana, již policisté zadrželi, po dvou útočnících z dolnosaského Lingenu stále pátrají.

Zásah německé policie. Ilustrační foto. | Foto: ČTK/DPA/Bodo Marks

V Norimberku byla napadena 21letá žena, která se společně se svou kamarádkou vracela domů poté, co navštívila několik místních diskoték. Právě tehdy na ni bez předchozího varování či jakékoli hádky zaútočil muž, který jí několikrát bodl do horní části těla. Žena útok přežila, s těžkými zraněními však musela být převezena do nemocnice.