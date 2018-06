Irácký soud odsoudil na doživotí Francouzku, která se přidala k Islámskému státu

Sedmadvacetiletá matka čtyř dětí Melina Boughedirová dostala v neděli u iráckého soudu trest doživotního vězení za to, že se přidala k Islámskému státu. Žena, která má francouzské státní občanství, prohlašuje, že je nevinná.

Melina Boughedirová byla loni v únoru odsouzena iráckým soudem původně k sedmiměsíčnímu vězení za "nelegální vstup do země" a měla být deportována zpátky do Francie. Výše postavený soud však změnil právní kvalifikaci případu a rozhodl, že žena má být souzena podle protiteroristického zákona. Nový soud ji tuto neděli odsoudil na doživotí. Sedmadvacetiletá matka čtyř dětí tvrdí, že je nevinná, a prohlašuje, že se stala obětí svého manžela. Informuje o tom agentura AFP.

"Můj muž mě oklamal a pak mi vyhrožoval, že mě opustí a vezme si i děti, pokud s ním neodjedu do Iráku," prohlásila žena před soudem s tím, že k Islámskému státu se chtěl přidat její muž, nikoli ona.

Francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian ve čtvrtek označil Boughedirovou v rozhovoru s francouzskou zpravodajskou stanicí LC za "teroristku Islámského státu, která bojovala proti Iráku", a dodal, že by měla být v Iráku odsouzena. Francouzští advokáti mu kvůli jeho prohlášení zaslali protestní dopis, v němž označili jeho vyjádření za "nepřijatelný nátlak na irácké soudnictví" a za vměšování. Jeden z těchto advokátů pak sdělil agentuře AFP, že Boughedirové rodina žádá o to, aby byl Melině umožněn návrat do Francie, kde by její skutky posuzoval francouzský soud.

Boughedirová byl zatčena v létě roku 2017 v Mosulu, který byl v té době hlavním městem samozvaného "kalifátu", vyhlášeného Islámským státem. Její manžel, který podle odsouzené ženy nese hlavní odpovědnost, je považován za zabitého a předpokládá se, že zahynul během rozsáhlé vojenské operace, při níž irácké síly s podporou mezinárodní koalice řízené Spojenými státy získaly Mosul opět pod svou kontrolu.

Boughedirová není první žena s francouzským pasem, kterou irácký soud odsoudil k doživotí. Stejný trst dostala v dubnu i další francouzská státní občanka Djamila Boutoutaouová, byť i ona tvrdila, že byla podvedena manželem.

Podle AFP jsou v Iráku a v sousední Sýrii zadržovány ještě desítky francouzských občanů včetně několika nezletilých, které soudy viní z příslušnosti k Islámskému státu.