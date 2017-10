Iráčtí Kurdové nabídli, že pozastaví vyhlášení nazávislosti

/INFOGRAFIKA/ Škrty v nemocnicích? Pro ty není v Česku vůbec žádný prostor, domnívá se šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Reaguje tak na vyjádření potenciálních ministrů nové vlády, kteří by chtěli počty nemocničních lůžek omezovat. Podle Duška by to byla chyba. Během dvou desetiletí totiž nabobtnají počty pacientů nejméně o pětinu – kvůli stárnutí populace.