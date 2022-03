Televizní stanice Kurdistan24, která sídlí nedaleko amerického konzulátu, zveřejnila fotografie svého poničeného sídla. Stanice uvedla, že bude i nadále vysílat navzdory rozsáhlým škodám na technice.

Pictures show damage to Kurdistan 24 office in Erbil after missile attack nearby. pic.twitter.com/v7fyKdHh5J