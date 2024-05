Jeden z nejnechvalněji proslulých pašeráků lidí v Evropě známý pod přezdívkou Škorpion byl zatčen v Iráku. Jeho zatčení následovalo poté, co se ho podařilo vystopovat investigativnímu týmu britské BBC, uvedla stanice.

Migranti. Ilustrační snímek | Foto: ČTK/AP/Muhammed Muheisen

Barzán Madžíd byl zatčen v iráckém Kurdistánu v neděli ráno, uvedl s odvoláním na nejmenovaného vládního činitele server BBC News. Škorpion se svým gangem několik let ovládal velkou část obchodu s pašováním lidí na člunech a nákladních autech přes Lamanšský průliv.

Týmu BBC se Madžída podařilo vystopovat ve městě Sulajmáníja, kde jim potvrdil, že přepravil tisíce migrantů přes Lamanšský průliv. "Možná tisíc, možná 10 tisíc. Nevím, nepočítal jsem to," řekl.

Představitel kurdské regionální vlády řekl, že byli schopni Madžída vystopovat díky informacím, které zjistila BBC. „K zatčení došlo v sedm hodin ráno před jeho domem. Policie ho zatkla bez větších problémů, když vyšel z domu,“ dodal činitel. „Nyní se zabýváme našimi obviněními proti němu, a pak budeme jednat s evropskou policií a žalobci, kteří ho chtějí vyslechnout a zabývat se jím.“

Odsouzen v nepřítomnosti

Zatčení potvrdila také britská Národní agentura pro boj proti trestné činnosti (NCA). „Jsme vděčni, že BBC upozornila na jeho případ. I nadále jsme odhodláni udělat všechno, co je v našich silách, abychom narušili a rozbili zločinecké sítě zapojené do pašování lidí do Velké Británie, ať už působí kdekoli,“ uvedla NCA v prohlášení.

Předpokládá se, že Škorpionův gang měl v letech 2016 až 2021 pod kontrolou velkou část obchodu s lidmi mezi Evropou a Británií. Díky dvouleté mezinárodní policejní operaci se podařilo dopadnout a odsoudit 26 členů gangu u soudů v Británii, Francii a Belgii. Sám Škorpion se však zatčení vyhnul a podařilo se mu utéct.

Belgický soud ho soudil v nepřítomnosti za 121 případů pašování lidí. V říjnu 2022 byl odsouzen k deseti letům vězení a pokutě 968 tisíc eur (24 milionů Kč).

Kde se Škorpion nachází, nebylo známé, dokud se ho nepodařilo najít týmu BBC. Během telefonátů i následných osobních setkání Madžíd neprojevoval žádný soucit vůči běžencům, kteří se při cestě do Evropy a na britské ostrovy utopili.

„Bůh si zaznamenává, kdy zemřete, ale někdy je to vaše vina,“ řekl. „Bůh nikdy nikomu neříká: 'Nastupte na tu loď',“ dodal. Zároveň popíral, že by byl velkým hráčem na špici zločinecké skupiny; do této role se ho podle jeho slov snažili namočit ostatní členové gangu. „Pár lidí, když je zatknou, řekne: 'Pracujeme pro něj'. Chtějí dostat nižší trest,“ řekl.

Belgická státní zástupkyně Ann Lukowiaková, která se podílela na Škorpionově odsouzení, zprávu o jeho zatčení uvítala. „Konečně máme šanci, že v tomto případě bude spravedlnosti učiněno zadost, že se bude muset přímo postavit svým zločinům a zodpovídat se z nich,“ řekla serveru BBC News.