Írán a Irák zasáhlo silné zemětřesení, nejméně šest mrtvých

Epicentrum zemětřesení se nacházelo 32 kilometrů jihovýchodně od stotisícového iráckého města Halabža ležícího na hranicích s Íránem. Ve vzdálenosti do 100 kilometrů od epicentra žijí více než dva miliony lidí.

Podle íránských médií bylo pobořeno nejméně osm vesnic, v oblasti jsou rozsáhlé výpadky elektřiny. Podle amerického monitorovacího systému se budou počty obětí pohybovat nejspíše ve stovkách. Nejpostiženější je íránská provincie Kermánšáh a irácký guvernorát Sulajmáníja, který je součástí Kurdistánu.

Ze íránského pohraničního města Qasr-e Shirin je hlášeno prvních šest obětí a 19 zraněných.

The #earthquake tremors felt in different parts of #Iran-#Iraq borderline, The center of the earthquake was 32 km from Halabja region in #Iraq, The earthquake intensity was recorded on the Richter scale was 7.2 M, also felt in #Dubai. pic.twitter.com/9rFO9UWqe1