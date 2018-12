Írán hájí svůj raketový program. Slouží prý pouze k obraně

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo v sobotu kritizoval Írán za „testování balistických raket středního doletu, které jsou schopné nést několik hlavic“. Označil to za porušení mezinárodní dohody o íránském jaderném programu z roku 2015.

„Íránský raketový program je obranné povahy. Neexistuje žádná rezoluce Rady bezpečnosti OSN, která by Íránu zakazovala provádět testování raket a pokračovat v raketovém programu,“ cituje íránská zpravodajská agentura IRNA mluvčího tamního ministerstva zahraničí Bahrama Qasemiho.

Na základě rezoluce OSN, která posvětila jadernou dohodu mezi Íránem, Velkou Británií, Čínou, Francií, Německem, Ruskem a Spojenými státy z roku 2015, se Írán musí po dobu osmi let zdržet jakékoli práce na balistických raketách, schopných nést jaderné hlavice.

The Iranian regime has just test-fired a medium range ballistic missile that’s capable of carrying multiple warheads. This test violates UNSCR 2231. Iran’s missile testing & missile proliferation is growing. We condemn this act and call upon Iran to cease these activities.