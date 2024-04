Írán vyslal na Izrael bezpilotní letouny poté, co sliboval odvetu za útok na íránský konzulát v Damašku připisovaný židovskému státu. Informovala o tom podle agentury Reuters izraelská armáda. Podle dalších médií Teherán zaútočil desítkami dronů, armáda soudí, že z Íránu poletí několik hodin.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu | Foto: ČTK

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v prohlášení uvedl, že Izrael se na přímý útok Íránu připravoval a že jakýkoli úder nenechá bez odvety.

„Naše obranné systémy jsou rozmístěné a jsme připraveni na veškeré scénáře,“ uvedl ještě před potvrzením útoku Netanjahu. „Stanovil jsem jasný princip: Když nás někdo zasáhne, zasáhneme my jeho,“ citoval z jeho videa zpravodajský web The Times of Israel.

Při izraelském útoku na konzulát v Damašku zemřeli dva generálové, uvedl Írán

Vývoj znamená další eskalaci konfliktů na Blízkém východě po více než šesti měsících války mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás v Pásmu Gazy. Teherán reaguje na útok na svůj konzulát v Damašku, který zabil několik představitelů íránských revolučních gard. Izrael se k útoku nepřihlásil, předpokládá se ale, že je za něj zodpovědný.

V plné pohotovosti

Židovský stát se v posledních dnech na možnost přímého íránského útoku připravoval, v sobotu jeho armáda oznámila, že je v plné pohotovosti. Po startu íránských dronů uvedla, že izraelská protivzdušná obrana situaci monitoruje a je připravena letouny zneškodnit a že v ohrožených oblastech by se případně rozezněly sirény.

Před zprávou o útoku se objevily neoficiální informace, že Íránci se pokusí zasáhnout vojenské cíle. Ve vysílání televize Channel 12 uvedl bývalý šéf izraelské vojenské rozvědky Amos Jadlin, že každý dron nese 20 kilogramů výbušnin.