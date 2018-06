Írán jaderné zbraně nezíská, říká Pompeo. Jinak bude čelit hněvu celého světa

Americký ministr zahraničních věcí Mike Pompeo v sobotu varoval Írán, aby se vyhnul jakémukoli využívání jaderných zbraní. Pokud by se tak stalo, asijský stát by údajně čelil „hněvu celého světa“. Pompeo prý také doufá, že USA proti Íránu nikdy nebudou muset vojensky zakročit.

Americký státník se tak vyjádřil v rozhovoru s novinářem Hughem Hewittem z televize MSNBC. Mimo jiné také řekl, že nezáleží na tom, jaká je mezinárodní jaderná dohoda. Užití nukleárních zbraní prý zkrátka není v íránském zájmu.

„Doufám, že jsou s tím srozuměni. Pokud by svůj jaderný program jakýmkoli způsobem zaktualizovali, pohltí je hněv celého světa,“ uvedl Pompeo. „Je to něco, co by všichni ostatní považovali za absolutně nepřijatelné. Skončili bychom u situace, jež by pro Írán šťastně určitě nedopadla.“



Sám však ihned dodal, že rozhodně nehovoří o jakékoli reakci Spojených států. „Když říkám hněv, nezaměňujte to s vojenskou aktivitou. Myslím tím spíše morální opovržení a hroutící se ekonomiku.

O vojenském zásahu nemluvím, vpravdě doufám, že k němu nikdy nebude muset dojít. Nebylo by to v zájmu ani jedné ze stran,“ vysvětloval čtyřiapadesátiletý muž.



Na otázku, co Spojené státy udělají pro prevenci této hrozby, Pompeo odvětil: „Prezident Trump je názoru, že Írán jaderné zbraně ani nebude schopen získat.“