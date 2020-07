Na satelitních snímcích pořízených v neděli je vidět, jak se k maketě přibližuje rychlý člun a remorkér pak loď odtáhl do přístavu Bandar-Abbás.

Íránci s maketou operují v oblasti Hormuzského průlivu, jímž prochází pětina ropné produkce. Podle AP se zřejmě íránské revoluční gardy chystají zopakovat "útok", při němž podobnou maketu americké válečné lodě potopily v roce 2015.

Mluvčí americké 5. flotily, která má velitelství v Bahrajnu a hlídkuje v blízkovýchodních vodách, Rebecca Rebarichová sdělila, že americké síly jsou schopné "chránit se před námořní hrozbou". "Nemůžeme říci, čeho se Íránci snaží postavením takové makety dosáhnout ani jakou taktickou hodnotu to pro ně má, jestliže to použijí při výcviku. Nevyhledáváme konflikt, ale zůstáváme připraveni v této oblasti ochránit americké síly a zájmy proti námořní hrozbě," řekla mluvčí.

Podle satelitního snímku má maketa podobu americké letadlové lodě třídy Nimitz a na palubě má 16 "letadel". Plavidlo je dlouhé 200 a široké 50 metrů, přičemž reálná loď Nimitz měří na délku 300 metrů a na šířku 75 metrů. Právě jedna z nich minulý týden vplula do oblasti z Indického oceánu, zřejmě aby nahradila loď USS Dwight Eisenhower, která byla na misi v Arabském moři. Zatím není jasné, kdy bude nová loď proplouvat Hormuzským průlivem, ani jak dlouho potrvá její nasazení. AP píše, že letadlová loď Abraham Lincoln, již USA do oblasti poslaly v době vysokého napětí v Perském zálivu loni, strávila několik měsíců v Arabském moři, než se vydala do Hormuzského průlivu.

Maketa zachycená nyní satelitem se podobá té, kterou v roce 2015 revoluční gardy použily při vojenském cvičení. K maketě tehdy zamířilo množství rychlých člunů a zasypaly ji palbou a raketami. Nakonec ji zničily střely typu země-vzduch. Bylo to v době, kdy se o dohodě o íránském jaderném programu ještě vyjednávalo a kdy Spojeným státům vládla předchozí administrativa Baracka Obamy. Jeho nástupce Donald Trump od dohody jednostranně odstoupil v roce 2018 a obnovil protiíránské sankce. Írán pak začal postupně vypovídat jednotlivé body dohody; v mnoha směrech ji tak porušuje, avšak stále umožňuje mezinárodní inspekce svých jaderných zařízení.