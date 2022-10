Protivládní demonstrace v Íránu jsou podle některých expertů největší od prezidentských voleb v roce 2009 a už se rozšířily do přibližně 80 měst, včetně Teheránu. Jak připomíná server CNN , vlna nevole v zemi vypukla po smrti dvaadvacetileté Mahsy Amíníové.

Žena zemřela v nemocnici 16. září, tři dny poté, co ji mravnostní policie kvůli nesprávně nasazenému hidžábu zadržela v ulicích hlavního města a odvezla ji do převýchovného centra. Úřady tvrdí, že dívka zemřela na infarkt. Podle jejích rodičů však policisté ve vazbě dívku zbili tak, až skončila v nemocnici s mozkovou smrtí.

Protesty pak vypukly nejdříve v její domovské provincii Kurdistán, poté se rozšířily do měst po celé zemi. Íránské bezpečnostní složky nyní brutálně zasahují proti demonstrantům a podle státních médií už byly zatčeny stovky lidí. Nejméně čtyřicet lidí pak během protestů zemřelo, některé lidskoprávní organizace přitom uvádějí, že obětí může být až osm desítek.

Úřady také v zemi blokují přístup k telefonnímu a internetovému spojení. Nedostupné jsou i sociální sítě, které lidé běžně využívají ke svolávání demonstrací.

Výzvu k připojení se k protestům v zemi vydaly už i učitelské odbory a íránské a světové osobnosti. Také lidé po celém světě vyjadřují solidaritu se znepokojující situací íránských žen. Některé demonstrantky, jak v Íránu, tak jinde ve světě, si na veřejnosti stříhají vlasy nebo si hlavu holí úplně dohola.

Proč si ženy stříhají vlasy?

Pro mnoho íránských žen je nyní stříhání vlasů, symbolu krásy, který je v islámské kultuře často nařízeno skrývat, radikální formou protestu. „Chceme jim ukázat, že nás nezajímají jejich definice krásy nebo to, jak bychom podle nich měly vypadat,“ uvedla šestatřicetiletá Faezeh Afshanová, íránská chemická inženýrka žijící v italské Bologni. I ona se nechala zachytit na videu, jak si vlasy stříhá.

Podle Afshanové má trend stříhání vlasů svůj původ v místní historii. „V naší kultuře je stříhání vlasů symbolem smutku i symbolem odporu. Pokud je třeba si ostříhat vlasy, abychom Íránu ukázaly, že jsme naštvané, uděláme to,“ nechala se slyšet.

Tato praxe je popisována už v tisíc let starém perském eposu Šáhnáme, který je jakousi kulturní oporou Íránu. Báseň se skládá z téměř šedesáti tisíc veršů a vypráví příběhy perských králů, které v průběhu tisíce let utvářely identitu Íránců, Afghánců a Tádžiků. V několika případech jsou pak v tomto důležitém literárním díle vytrhávány vlasy jakožto akt smutku.

Když je v Šáhnáme zabit hrdina, jeho žena a dívky, které ji doprovázejí, si ostříhají vlasy na znamení smutku a jako protest proti nespravedlnosti.

„Stříhání vlasů je starodávná perská tradice, při níž je zuřivost silnější než moc utlačovatele. V dnešním kontextu je to znamení protestu proti zabíjení našich lidí. Nastal okamžik, na který jsme čekali. Politika poháněná poezií,“ uvedla na Twitteru spisovatelka a překladatelka Shara Atashiová z Walesu.

Vlasy přitom nejsou to jediné, čeho se íránské ženy na protest proti útlaku zbavují. Četná videa na sociálních sítích zachycují Íránky, které na znamení odporu pálí své hidžáby.

„Hidžáb je volba, neměl by být vynucován. Já ho nosím, ale jiná žena by k tomu neměla být tlačena nebo za to být trestána,“ řekla novinářům CNN jedna z íránských žen.

Íránská aktivistka Shima Babaeiová, která aktuálně žije v Belgii, uvedla, že byla v roce 2018 také zatčena íránskou mravnostní policií za to, že si veřejně sundala hidžáb. „Jsou to všechno formy odporu. Ženy, které přijdou o člena rodiny, si často ve znamení smutku a hněvu stříhají vlasy. Pro nás byla Mahsa naše sestra. Proto tímto způsobem protestujeme,“ upřesnila.

Čtyřicet let útlaku

Mahsá Amíníová přitom není první obětí íránské mravnostní policie. Jak upozorňuje zpravodajský web IranWire, už od 80. let, kdy byla dovršena islámská revoluce, nejsou případy, při nichž jsou ženy zadržovány kvůli odívání, v zemi žádnou výjimkou. Časté jsou zásahy mravnostní policie právě kvůli hidžábu či jinému porušení íránských zvyklostí.

Mnohdy jsou přitom Íránky nejen zatčeny a obviněny z nemravnosti, ale i zbity tak, že vazbu opouští vážně poraněné. V některých případech dokonce mrtvé. Frustrace místních lidí tak bublá už roky a nyní se ve formě masivních protestů dostává na povrch.

Jak připomíná IranWire, v roce 2007 agenti z íránského „ústředí pro podporu ctnosti a prevenci neřesti“ (Setad-PV) zatkli sedmadvacetiletou absolventku lékařské univerzity v Teheránu Zahru Bani-Yaghoubovou, když se v parku procházela se svým snoubencem. O dva dny později úředníci z vazební věznice oznámili, že dívka spáchala sebevraždu oběšením.

Podle příbuzných však měla na těle pohmožděniny a v nose a uších krev. Příčka, na které se měla údajně oběsit, navíc podle právníků rodiny byla mimo ženin dosah. Otec dívky zažaloval ředitele a agenty Setad-PV a obvinil je z vraždy své dcery, ani po patnácti letech však nejsou viníci potrestáni a jejich jména zůstávají veřejnosti neznámá.

V roce 2008 zase mravnostní policisté před zraky novinářů zbili ženu, která odmítla nastoupit do jejich dodávky, tak, že jí zkrvavili celý obličej. Ženě se nakonec policistům podařilo uniknout, když se kolem ní shromáždil dav přihlížejících. Ti jí pomohli nasednout do auta a ujet.

Pepřový sprej na jedenáctiměsíční dítě

A podobně brutálních incidentů přibývá i letos. V dubnu byl během střetu s policií několikrát postřelen bývalý šampion v boxu Reza Moradkhani. Situace vyeskalovala poté, co mravnostní hlídka napomenula jeho manželku Marii Arefiovou za nevhodně nasazený šátek a po krátké diskuzi muži, ženě i jejich jedenáctiměsíčnímu dítěti do očí nastříkala pepřový sprej. Moradkhani byl poté také postřelen, kvůli čemuž částečně ochrnul.

Manželé později uvedli, že se jim představitelé mravnostní policie osobně omluvili a přislíbili jim odškodnění. Poté se však dozvěděli, že proti nim policie vznesla obvinění z kladení odporu při zatýkání a z porušování pravidel správného islámského oblékání.

Zásah íránské mravnostní hlídky kvůli nedostatečně nasazenému hidžábu. Upozorňujeme, že následující záběry jsou drastické:

V červenci pak byla zadržena i osmadvacetiletá umělkyně a redaktorka Sepideh Rashnuová poté, co ji přihlížející zachytili na video, jak se hádá s jinou ženou kvůli nenasazenému hidžábu. O dva týdny později odvysílala státní televize reportáž, v němž se Rashnuová zjevně nedobrovolně doznává ke svému „zločinu“. Vlasy měla zakryté hnědým šátkem a na její tváři byly patrné oděrky a modřiny.

Jen několik dní po tomto „přiznání“ pak byla žena převezena do teheránské nemocnice kvůli riziku vnitřního krvácení. Úřady navíc byla obviněná z propagandy proti režimu a podpory prostituce.