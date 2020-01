Íránští poslanci dnes pozměnili dřívější nedávno schválený zákon, který označoval americké síly operující v Africkém rohu a na Blízkém východě za teroristy. Novela nyní označuje za teroristický také Pentagon, všechny americké síly a každého, kdo byl zapleten do smrti Solejmáního.

Spojené státy zařadily íránské revoluční gardy na seznam zahraničních teroristických organizací loni v dubnu. Agentura AP v této souvislosti poznamenala, že americké ministerstvo obrany tento bod použilo k ospravedlnění atentátu na Solejmáního.

Íránský ministr zahraničí Zaríf dnes v Teheránu před Solejmáního pohřbem, který se uskuteční v jeho rodném Kermánu, oznámil, že mu USA odmítly vydat vízum na jednání OSN v New Yorku. "Bojí se, že by někdo přijel do USA a odhalil realitu," řekl šéf íránské diplomacie. Informaci již dříve s odvoláním na nejmenovaný zdroj v USA přinesl server Foreign Policy. Americké ministerstvo zahraničí se k tvrzení ale zatím nevyjádřilo. Úmluva z roku 1947 zavazuje Spojené státy ke vpuštění do země všech státních představitelů, kteří pracovně míří do sídla OSN v New Yorku.

Solejmáního památku uctí miliony lidí

V Kermánu se dnes koná Solejmáního pohřeb. V pondělí se uskutečnil smuteční obřad v Teheránu, kde podle íránských úřadů vyšly uctít památku zabitého generála miliony lidí. Následně byly pozůstatky převezeny do města Kom, kde opět vyšel do ulic velký počet lidí, a poté do Kermánu. Odvetou USA a podpálením míst, která mají podporu Washingtonu, dnes na náměstí v Kermánu pohrozil šéf revolučních gard Hosejn Salámí. Rozzlobený dav křičel "smrt Izraeli" a "smrt Americe".

Zatímco mnoho Íránců považovalo Solejmáního, který velel elitním oddílům Kuds, za národního hrdinu, Spojené státy ho viní ze smrti amerických vojáků v Iráku a tvrdí, že těsně před smrtí plánoval další útoky. Solejmání v minulosti vedl íránské síly podporující vládu syrského prezidenta Bašára Asada v Sýrii a rovněž udržoval blízký kontakt s proíránskými aktéry v Iráku, Libanonu a Jemenu.

Německo stáhne část svých vojáků z Iráku, odchází i Slováci



Německo z bezpečnostních důvodů stáhne část svých vojáků z Iráku a přesune je do Jordánska a Kuvajtu. Ministerstva obrany a zahraničí o tom podle veřejnoprávní televize ARD v pondělí pozdě večer informovala poslance. Spolková republika má nyní v Iráku kolem 120 vojáků. Chystaný krok je reakcí na vyhrocení situace v regionu po útocích na spojenecké jednotky a zabití velitele íránských jednotek Kuds Kásema Solejmáního Spojenými státy. Sedm svých vojáků mimo Irák dočasně přesunulo i Slovensko.



V dopise zákonodárcům se píše o "dočasném zúžení" německé vojenské přítomnosti v Iráku. Týkat se má především dvou míst - Bagdádu a základny Tádží severně od hlavního města. Celkem na nich Německo má kolem 30 vojáků. "Zde nasazení vojáci budou v brzké době přesunuti do Jordánska a Kuvajtu," napsala dvojice ministerstev poslancům.



O zhruba 90 vojácích, které má Německo v převážně kurdské severní části Iráku, se v dopise nepíše. V tomto regionu je zatím situace poměrně klidná.



Německo už v pondělí dalo najevo, že své vojáky v Iráku nenechá proti vůli tamní vlády. Bude akceptovat jakékoliv její rozhodnutí v této otázce. Pro to, aby zemi opustily zahraniční jednotky, se už vyslovil irácký parlament, a to právě v reakci na zabití Solejmáního, kterého americké rakety usmrtily v pátek u letiště v Bagdádu. Konečné rozhodnutí je ale na irácké vládě. Pokud by rozhodla stejně, obává se německý ministr zahraničí Heiko Maas toho, že by se nestabilita v zemi ještě zvýšila a hrozil by návrat takzvaného Islámského státu.



Podobně zatím na zabití Solejmáního reagovalo i Slovensko. To dočasně přesunulo mimo Irák sedm svých vojáků, kteří tam působili v rámci výcvikové mise NATO, oznámil dnes úřad slovenské vlády. Otázka dalšího působení slovenských vojáků v Iráku vyvolala v uplynulých dnech spor mezi premiérem Peterem Pellegrinim a šéfem sněmovny a koaliční Slovenské národní strany Andrejem Dankem, jenž požadoval okamžité stažení vojáků do vlasti. Podle Pellegriniho bude ale Bratislava v této záležitosti postupovat po konzultacích se spojenci.