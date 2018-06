Navýšíme kapacity pro obohacování uranu, vyhrožuje Chameneí

Společnost Facebook vytvořila v minulosti partnerství pro sdílení dat s desítkami výrobců telefonů, včetně Applu, Samsungu, Microsoftu, Amazonu nebo Blackberry. Po nedávné kauze kolem konzultační firmy Cambridge Analytica to však vyvolává nové obavy ohledně ochrany soukromí. Informoval o tom americký list The New York Times.