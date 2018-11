Írán zbrojí. Začal vyrábět stíhačky. Podle expertů jde o 40 let staré kopie

Zdravotnictví - Zdravotnictví Zdravotní sestra 20 000 Kč

Všeobecné sestry s osvědčením VŠEOBECNÁ SESTRA NA ARO. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 33000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: s registrací, praxe podmínkou, prac. poměr na dobu určitou s možností prodloužení, možnost ubytování a stravování, kontakt: od 7.00 do 12.00 hod., , , Tato pozice NENÍ podporována náborovým příspěvkem či stipendijním programem MMN, a.s.. Pracoviště: Mmn, a.s., Metyšova, č.p. 465, 514 01 Jilemnice. Informace: Marie Seifertová, +420 481 551 122.