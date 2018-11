Írán zasáhlo zemětřesení o síle 6,3 stupně. Stovky lidí byly zraněny

Otřesy udeřily v oblasti 114 kilometrů severozápadně od města Ílám nedaleko hranice s Irákem. Guvernér zasažené provincie Kermánšáh sdělil státní televizi, že zranění utrpělo 411 lidí. Dodal ale, že většina zranění byla lehkých a hospitalizováno bylo pouze patnáct obyvatel.

EARTHQUAKE TREMORS OF 6.3 MAGNITUDE FELT IN KUWAIT



Kuwait City, Nov 25: A huge crowd from apartments came on street when they felt the earthquake tremors of 6.3 magnitude around 7.40PM local time.



The similar tremors are felt in neighboring Iraq border & Northern Iran.