Írán zveřejnil sedm podmínek pro zachování jaderné dohody

Nejvyšší íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí ve středu představil sedm bodů, kterými podmiňuje Írán zachování dohody o jaderném odzbrojení, i poté, co od ní odstoupily Spojené státy. Mezi hlavními požadavky je, aby evropské banky navzdory americkým sankcím chránily obchod s Íránem a byl garantován prodej íránské ropy. S odkazem na Chameneího webové stránky o tom informovala agentura Reuters.

Prezident Donald Trump na začátku května oznámil, že USA odstupují od mezinárodní jaderné dohody s Íránem, která byla uzavřena v roce 2015. Na jejím základě byly zrušeny protiíránské sankce, výměnou za odstoupení od jaderného programu ze strany Íránu. Podle Spojených států však Teherán podmínky dohody dlouhodobě nedodržoval.

S tím nesouhlasí ostatní signatáři, kterými jsou Francií, Německem a Británií, Rusko, Čína a Evropská unie, kteří považují dohodu za nejlepší šanci zastavit, jak zabránit Teheránu v získání jaderné zbraně, a v posledních dnech zintenzívnili úsilí o její zachrání.

„Evropské banky by měly ochránit obchod s Islámskou republikou. Nechceme začít bojovat s těmito třemi zeměmi (Francie, Německo a Británie), ale my jim také nevěříme," napsal Chameneí na svých internetový stránkách.

Chameneí také uvedl, že evropské státy musí slíbit, že nebudou usilovat o nová jednání o íránském programu balistických raket a nebudou otevírat otázku regionálních aktivit Teheránu na Blízkém východě. Írán přitom patří mezi hlavní spojence syrského prezidenta Bašára Asada.

„Evropa by měla plně garantovat prodej íránské ropy. V případě, že Američané poškodí náš prodej ropy, měli by to Evropané nahradit a koupit íránskou ropu sami,“ dále napsal.

Podle nejvyššího íránského duchovního vůdce Spojené státy v posledních dvou letech opakovaně porušovaly jadernou dohodu, ale Evropané mlčeli. Požádal proto Evropu, aby vykompenzovala toto mlčení a postavila se proti americkým sankcím.

Obvinil přitom Spojené státy z porušování rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2231, která je základem jaderné dohody s Íránem, a vyzval Evropu, aby zajistila rezoluci proti americkému porušení. Varoval přitom, že pokud by Evropané tyto požadavky nesplnili, Írán znovu obnoví obohacování uranu, což by mohlo vést k získání jaderných zbraní.