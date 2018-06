Írán zvýšil obohacování uranu. Jadernou dohodu prý dodržuje

Írán začal pracovat na svých kapacitách na obohacování uranu. Prohlásil to šéf atomové agentury Íránu Ali Akbar Salehi s tím, že rozšiřuje infrastrukturu ve středisku Natanz. Zdůraznil ale, že jeho země stále dodržuje jadernou dohodu, kterou minulý měsíc USA vypověděly. Nelíbila se totiž americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi.

"Kdybychom postupovali standardně, trvalo by to šest či sedm let, takto ale budeme hotovi během několika týdnů až měsíců,“ uvedl Salehi, které cituje server BBC.

Salehi dodal, že jej tímto pověřil duchovní lídr země Alí Chameneí v případě, že se jaderná dohoda známá jako JCPOA rozpadne. „Pokud JCPOA krachne a pokud se rozhodneme shromáždit nové centrifugy, rozvineme jejich novou generaci. Do té doby budeme fungovat v rámci smlouvy,“ řekl Salehi.

Atomová agentura o této skutečnosti rovněž informovala OSN. Írán tvrdí, že jeho aktivity s uranem jsou kompletně mírové.

Dohoda, kterou stále dodržují její signatáři Francie, Německo, Rusko a Čína povoluje obohacování uranu na 3,67 procenta. K vývoji jaderných zbraní je zapotřebí obohacování na alespoň 90 procent. Zmíněné centrifugy tedy stavět může.

Írán zatím produkuje nízko obohacený uran s koncentrací 3 až 4 procenta U-235. Nebyl by ale problém jej více obohatit, aby z něj šly vyvinout jaderné zbraně. Podle analytika BBC Jonathan Marcus tím Teherán vysílá jasný signál, že nehodlá skandálu okolo amerického vypovězení dohody jen přihlížet.

Jaderné středisko v Natanzu funguje od roku 2007 v rozporu s rezolucí OSN. V jejím podzemí se nachází na 50 tisíc centrifug. Při centrifugaci dochází k dělení molekul podle jejich hmotnosti na základě rozdílného momentu hybnosti pohybujících se částic.