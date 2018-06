Íránské vojenské síly se stáhnou z jihozápadní Sýrie, tvrdí Rusové

Podařilo se dosáhnout dohody o stažení íránských vojenských sil z jihozápadní Sýrie a brzy bude naplněna, uvedl ruský velvyslanec při OSN Vasilij Nebenzja. Informuje o tom ruská státní tisková agentura TASS.

Nebenzja pravděpodobně reagoval na pondělní prohlášení mluvčího íránského ministerstva zahraničí Bahráma Kásemího, že Írán stažení svých jednotek ze Sýrie neplánuje. "Nikdo nemůže Írán nutit udělat cokoli. Dokud budou existovat teroristé a dokud to bude syrská vláda chtít, Írán bude v Sýrii. Odejít by měli ti, kdo tam přišli bez souhlasu syrské vlády," citovala v ponděí Kásemího íránská agentura Tasním.

Írán se tím postavil proti vůli ruského prezidenta Vladimira Putina, který na setkání se syrským prezidentem Bašárem Asadem prohlásil, že po skončení syrské války by měly zahraniční jednotky včetně íránských z této země odejít.

"Zaznamenal jsem v tisku i jinde zprávy o tom, že se podařilo dosáhnout dohody o určitém stažení jednotek z jihozápadní Sýrie, a podle mého názoru to znamená, že tato dohoda vznikla. Jestli se ji už podařilo naplnit, na to nemohu odpovědět, ale chápu to tak, že strany, které se podílely na jejím uzavření, jsou spokojeny s tím, čeho dosáhly," uvedl nyní Nebenzja.

Postoj Ruska i íránské vojenské přítomnosti na syrsko-izraelské hranici pochválil podle agentury TASS izraelský velvyslanec v Moskvě Gary Koren. Podle něj Rusko s Izraelem o íránské vojenské přítomnosti v Sýrii inzentivně jedná.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov už dříve prohlásil, že na syrsko-izraelské hranici by měly zůstat jen syrské jednotky. Připomněl také, že podle dohod z roku 2017 by se měli z této oblasti stáhnout všichni cizí vojáci.

Mezitím však syrský prezident Bašár Asad sdělil začátkem týdne televizi RT, že na území Sýrie nikdy žádní íránští vojáci nebyli.