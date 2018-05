Irské ženy dosáhly svého. Příznivci potratů zřejmě drtivě vyhráli

Ankety, které provedly list The Irish Times a irská veřejnoprávní televize RTE, naznačují, že pro změnu ústavy hlasovalo asi 69 procent voličů. Volební účast by mohla podle odhadů dosáhnout 61 procent. Oficiální sčítání hlasů začne v devět hodin místního času (10 hodin středoevropského letního času). Finální výsledky jsou očekávány pozdě odpoledne.

Irské premiér Leo Varadkar, který podporoval reformu, včera na Twitteru napsal: „Děkuji všem, kteří dnes hlasovali. Demokracie v akci. Vypadá to, že zítra změníme dějiny.“

Thank you to everyone who voted today. Democracy in action. It’s looking like we will make history tomorrow… #Together4Yes

Místopředseda vlády Simon Coveney, řekl, že ho referendum udělalo hrdým na Irsko. „Děkuji všem, kteří dnes hlasovali – demokracie může být ve dnech jako je dnešek tak silný - ​​vypadá to jako ohromující výsledek, který přinese zásadní změnu k lepšímu,“ prohlásil v pátek večer.

Thank you to everybody who voted today - democracy can be so powerful on days like today - looks like a stunning result that will bring about a fundamental change for the better. Proud to be Irish tonight. Thank u to all at @Together4yes