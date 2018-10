Islamisté se bouří. Soud osvobodil křesťanku obviněnou z rouhání

Nejvyšší soudce Saqib Nisarm během vynesení rozsudku uvedl, že Asia Bibiová může věznici ve městě Sheikhupura nedaleko Láhauru, hlavního města provincie Paňdžáb svobodně opustit, pokud vůči ní není vzneseno další obvinění.

Sama Bibiová se soudního slyšení nezúčastnila. Během telefonického rozhovoru s reportéry agentury AFP reagovala značně překvapeně. „Nemohu věřit tomu co slyším, opravdu se dostanu na svobodu? Oni mě propustí, doopravdy?,“ prohlásila žena.

Jednání nejvyššího soudu v Islámábádu provázely rozsáhlé policejní manévry. Proti osvobození křesťanky se uskutečnila řada demonstrací. Muslimové protestovali například v Karáčí, Láhauru nebo Péšávaru. Stovky lidí podle deníku Dawn zablokovaly ulice v Islámábádu a sousedním Rávalpindí.

Jihadi goons in Karachi chant “Hang Asia Bibi” after Pakistan’s Supreme Court dey aside the Christian woman’s death sentence. Via @bilalfqi pic.twitter.com/EALMy1yR5B