Islámský stát odrazil v Sýrii kurdskoarabské jednotky a zabil 41 jejich vojáků

Bojovníci teroristické organizace Islámský stát (IS) zabili na severovýchodě Sýrie přes čtyřicet příslušníků Syrských demokratických sil (SDF), oznámila Syrská organizace pro lidská práva (SOHR). Vojáci kurdsko-arabských jednotek padli v boji u Hadžínu na jihovýchodě provincie Dajr Az-Zaur.

Členové IS během pátečního večera zaútočili na pozice arabsko-kurdské koalice, která se těší podpoře ze strany Spojených států. Podle Syrské organizace pro lidská práva (SOHR) přišly jednotky při tomto útoku o 41 bojovníků.

Své vítězství následně oznámil i samotný Islámský stát (IS). A to prostřednictvím spojenecké agentury Amak, jež zveřejnila video se šesti údajně zajatými příslušníky SDF. Podle serveru Al-Masdar použil IS při útoku také několik sebevražedných atentátníků.

IS pozbyl většinu obsazeného území

Příslušníci IS začali postupovat do Iráku a Sýrie v roce 2014 a podařilo se jim obsadit až polovinu Sýrie a třetinu Iráku. Teroristická skupina sice od loňska pozbyla většinu území, jež obsadila v Íráku i v Sýrii. Stále ale působí na hranici obou zemí a její zbytky jsou právě v provincii Dajr az-Zaur, domnívá se šéf SOHR Ramí Abdar Rahmán. V údolí středního Eufratu jsou v současnosti rozprostřeny asi dva tisíce bojovníků IS.

Navzdory silné americké vzdušné podpoře se SDF stále nedaří osvobodit toto území. Hadžín se přitom pokoušejí dobýt už od září. Pokaždé, když se přiblížily k městu, se však musely kvůli ztrátám stáhnout zpátky na sever, upozornil server Al-Masdar.