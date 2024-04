Američanka Diane Foleyová si prošla jednou z nejhorších nočních můr všech rodičů. Jejího syna mučili a popravili teroristé z ISIS. Snímek z popravy Jamese Foleyho se stal jedním z nejznámějších záběrů, které teroristé zveřejnili. Foleyová nyní vydala knihu, ve které vypráví o rozhovorech s vrahem svého syna. Stanici CNN se svěřila s tím, jak se při tom cítila.

James Wright Foley byl novinář na volné noze, který se v roce 2012 vydal do Sýrie. Při natáčení reportáže ho ovšem unesli teroristé Islámského státu. Dva roky ho mučili a trápili hladem, než ho v roce 2014 popravili. | Foto: ČTK

James Wright Foley byl novinář na volné noze, který se v roce 2012 vydal do Sýrie. Při natáčení reportáže ho ovšem unesli teroristé Islámského státu. Dva roky ho mučili a trápili hladem, než ho v roce 2014 popravili. Jeho matka letos v únoru vydala knihu Americká matka, ve které popisuje rozhovory s jedním z vrahů, Alexandrem Koteyem.

Řada manželek bojovníků Islámského státu usiluje o návrat do vlasti. To je však velmi obtížné:

Manželky džihádistů z IS chtějí zpět na Západ. Balkán je vítá, EU má obavy

Diane Foleyová po smrti syna založila nadaci Jamese W. Foleyho, která se zasazuje o bezpečný návrat amerických rukojmích a ochranu novinářů. „Vždy jsem chtěla povědět světu celý Jimův příběh, ale nedokázala jsem to sama. Potřebovala jsem někoho, kdo by mu dal formu,“ prohlásila. S tím jí pomohl oceňovaný spisovatel Colum McCann, který ji 21. října 2021 k rozhovorům s Koteyem doprovázel.

Přátelé Foleyové nechápali, proč se chce s džihádistou z Londýna setkat. Proč má zapotřebí vyslechnout vraha a mučitele svého syna. „Věděla jsem, že je to to, co by Jim udělal. Byl by první v řadě mezi lidmi, kteří by s ním chtěli mluvit,“ napsala ve své knize.

Zdroj: Youtube

S Koteyem promlouvala tři dny ve Virginii u federálního soudu. „Hodně jsem se modlila. Chtěla jsem ho vidět jako lidskou bytost, jako muže, který je stejně starý jako můj syn. Jako mladíka, který jen v životě udělal špatná rozhodnutí,“ svěřila se Foleyová moderátorovi stanice CNN.

Když do místnosti vešli, byla plná lidí. Foleyová rovnou zamířila ke stolu, kde už seděl Kotey. I přes stůl cítila jeho páchnoucí dech. Byl jedním ze dvou britských džihádistů z Islámského státu, kteří unesli a mučili mnoho lidí a kteří se k činu přiznali. Na sobě měl vězeňskou kombinézu, kolem zápěstí i kotníků pouta a byl připravený mluvit. „Ahoj Alexandre, moc ráda tě poznávám,“ řekla. V tu chvíli neexistovalo nic jiného než ona a muž před ní.

Zpočátku to bylo rozpačité. Kotey se přiznal k osmi únosům, dostal doživotí a sám navrhl, že se setká s oběťmi. Možná právě proto z něj Foleyová cítila zvláštní otevřenost. Během chvíle skončil v slzách.

„Bylo to velmi silné. Vidíte někoho, kdo se přišel setkat s vrahem vlastního syna a mluví s ním o víře, odvaze, odpuštění a samozřejmě i o násilí. Byl to jeden z nejvýjimečnějších okamžiků mého života,“ sdělil McCann.

Izraelské obranné síly zveřejnily mrazivou nahrávku hovoru bojovníka Hamásu s jeho rodinou:

Tvůj syn zabil Židy. Terorista po masakru v Izraeli volal rodině, z hovoru mrazí

Foleyová s McCannem v knize popisují neskutečnost celé situace. Bála se, že nedokáže popsat, co cítila a jak vnímala plačícího vraha před sebou. Nevěděla, čemu věřit. Zdálo se, že nic nehraje a jeho emoce jsou opravdové. „Člověk jen těžko soudí, zda jen nevyužil vhodné situace,“ uvedla.

O příběhu Foleyho filmaři dokonce v roce 2016 natočili i dokumentární seriál Jim: The James Foley Story, který získal několik ocenění.