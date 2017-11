Islámský stát provedl protiofenzivu. Zmocnil se města v pohraničí

Teroristé samozvaného chalífátu podnikli na hranicích Sýrie a Iráku protiútok. Podařilo se jim dobýt zpět převážnou část padesátitisícového města Al Búkamál strategicky umístěného na řece Eufrat a hlavní silnici spojující Bagdád se syrským vnitrozemím.

Islamisté se ve čtvrtek po bojích se syrskými vládními jednotkami a jimi spřízněnými šíitskými milicemi z města stáhli. Armádní velitelé tak získali kratičký pocit, že zvítězili. Islámský stát však za pomoci guerillového způsobu boje vrátil úder a přinutil vojáky stáhnout se na jihovýchodní předměstí.

„Byla to největší přepadová operace Islámského státu. Podařilo se mu navodit útočníkům falešný dojem, že mají město pod kontrolou,“ popsal situaci Rami Abdel Rahman, ředitel jednočlenné Syrské observatoře pro lidská práva. Intenzivní boje o město včetně leteckých úderů tak pokračovaly i o víkendu.

Al Búkamál ležel v srdci zločinného chalífátu. Pokud by o něj bojovníci Islámského státu přišli, neměli by už prakticky žádnou městskou základnu. Město je přitom obklíčeno ze všech stran. Z jihovýchodu přišel rusko-syrský útok, zatímco z východu se do oblasti tlačí irácká armáda. Ta navíc dělostřelbou zahájila boj o městys Ráva ležící na západě země, která je označována za poslední útočiště teroristů v oblasti.