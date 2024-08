Kateřina Rakúsová dnes 05:30

Čtyřiadvacetiletá jezídka Kovan byla od svých čtrnácti let držena v sexuálním otroctví ozbrojenců Islámského státu (IS). Je jednou z mnoha žen z kurdsky mluvící etnické a náboženské skupiny, kterou IS systematicky vraždí, mučí a znásilňuje. V rozhovoru pro britský deník se svěřila, co musela v zajetí ozbrojených teroristů zažívat.