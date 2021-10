Dokument ale podotýká, že známky rozkolu uvnitř Tálibánu, které se již začaly objevovat s tím, jak se válečné povstalecké hnutí snaží přetvořit do mírové administrativy, by mohly další bojovníky motivovat k přeběhnutí.

Má se za to, že Islámský stát-Chorásán přebral mnoho bojovníků z řad Tálibánu nebo pákistánské verze tohoto hnutí, známé jako Tehríke Tálibán (TTP). Ví se ale málo o tom, jakým způsobem funguje.

Tálibán opakovaně uvedl, že nedovolí, aby se Afghánistán stal výchozím bodem pro provádění útoků na jiné země. Někteří západní analytici se ale domnívají, že návrat islamistického hnutí k moci vlil novou krev do žil uskupením jako Islámský stát-Chorásán nebo Al-Káida, která si během minulé vlády Tálibánu udělala ze země svoji základnu.

"Jejich hlavní struktura je rozbitá a jsou rozděleni do malých skupinek, které provádějí útoky," řekl jeden ze zpravodajců.

"Ty lepivé bomby, které jsme dříve sami používali k zacílení našich nepřátel v Kábulu, nám dělají starosti. Máme obavy o členy našeho vedení, protože by se na ně mohli zaměřit," řekl Reuters jeden z představitelů zpravodajské služby Tálibánu.

