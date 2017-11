Vybuchne, nebo ne? Islandská sopka opět hrozí letecké dopravě

/VIDEO/ Čtyři silná zemětřesení zaznamenaly islandské úřady koncem října v oblasti sopky Bárdarbunga na jihozápadě země. Podle expertů by tak sopka, kterou pokrývá ledovec Vatnajoekull, mohla znovu hrozit erupcí. Její případný výbuch by mohl narušit leteckou dopravu v Evropě, stejně jako se to stalo v roce 2010, když vychrlil mrak vulkanického popela islandský vulkán Eyjafjallajoekull, píše list The Sun.

Bárdarbunga tvoří největší vulkanický systém na Islandu, zároveň je druhým největším vrcholem této mořem obklopené země. V okolí jejího kráteru byly na konci října podle webu mirror.co.uk naměřeny otřesy o síle 3,9 stupně, 3,2 stupně a dvakrát 4,7 stupně Richterovy stupnice. Podle vulkanologa Pálla Einarssona, který vyučuje na Islandské univerzitě, by otřesy mohly svědčit o tom, že se Bárdarbunga „očividně připravuje na další erupci“. Nemusí k ní ale prý dojít bezprostředně, nýbrž během několika příštích let. „Důvodem zemětřesení je fakt, že se tlak magmatu v magmatické komoře zvyšuje,“ dodal Einarsson. ČTĚTE TAKÉ: Konec ledovce na Dachsteinu již není utopií. Roztaje do roku 2030 „Zemětřesení mohou signalizovat velkou erupci a následné rozsáhlé padání sopečného prachu,“ doplnil pro mirror.co.uk expert Simon Day z University College v Londýně. Páll Einarsson také prohlásil, že „nelze předpovědět, kdy přesně Bárdarbunga vybuchne příště“, ale je prý nutné, aby „islandské úřady byly na tuto možnost připravené“. Záběry erupce Bárdarbungy v roce 2014: Meteorologický úřad na Islandu zatím nezvýšil stupeň varování, i tak ale aktivitu vulkánu za poslední dny označuje jako „vysokou“. Podle zpravodajského serveru Iceland Monitor se jedná o nejsilnější otřesy od série erupcí této sopky v letech 2014 a 2015. ČTĚTE TAKÉ: Nebezpečný vulkán na Bali ubral na hrozivosti, nebezpečí erupce ale nekončí Výbuchy Bárdarbungy před třemi roky vytvořily v islandském vnitrozemí obří lávové pole o rozloze více než pětaosmdesát kilometrů čtverečních. Vulkán ale nevychrlil příliš velké množství sopečného prachu, a ten navíc rychle klesal k zemi. I tak byla ale tato exploze nejsilnější v celé Evropě za posledních více než 240 let. Právě kvůli sopečnému popílku je aktivita sopek na ostrově pečlivě sledována. Výbuch sopky Eyjafjallajoekull před sedmi lety paralyzoval leteckou dopravu nad polovinou evropského kontinentu. Sopečný prach postihl přes sto tisíc letů, což způsobilo ztráty ve výši téměř pět miliard dolarů. ČTĚTE TAKÉ: Švýcarské ledovce tají rekordně rychle. Meziročně ztratily tři procenta objemu

Autor: Radka Kopecká