Američané Jessica Meirová a Andrew Morgan a Rus Oleg Skripočka dorazili z vesmíru v době, kdy se lidstvo potýká s pandemií nemoci covid-19. Agentura DPA k tomu napsala, že ruská vesmírná agentura Roskomos vyloučila, že by se kvůli tomu měl jejich návrat odložit.

Všichni záchranáři a lékaři, kteří s nimi nyní přijdou do styku, prošli testem na koronavirus a dostanou speciální ochranné oblečení. Jejich kontakt s navrátilci má být co nejmenší. Zrušena byla i tradiční uvítací ceremonie ve městě Karaganda, místo níž bude trojice navrátilců převezena přímo do kazašského kosmodromu Bajkonur.

Trojici astronautů přivítalo po přistání ve stepi asi 150 kilometrů jihovýchodně od města Džezkazganu jarní počasí. Návrat kabiny klesající na obřím padáku se obešel bez komplikací.

Meirová a Skripočka pobývali na ISS, vzdálené 400 kilometrů od Země, od loňského září. Morgan již od července téhož roku.

Přistáli stejně jako Apollo 13

"Datum našeho přistání se shoduje s přistáním Apolla 13 a nyní je opět krize, byť krize na Zemi," uvedl na tiskové konferenci týden před odletem z ISS Morgan. Kosmická loď Apollo 13 v roce 1970 kvůli explozi kyslíkové nádrže nedosáhla svého plánovaného cíle, kterým bylo přistání třetí posádky na Měsíci. Astronauti však spolu s řadou odborníků na Zemi dokázali závadu vyřešit a bezpečně se vrátit zpět domů.

"Myslím, že se budu na Zemi cítit v ještě větší izolaci než tady (na ISS)," řekla na stejné tiskové konferenci Meirová. "Určitě pro mne bude těžké, že se nebudu moct obejmout s rodinou a přáteli. S mou povahou a po sedmiměsíčním pobytu (na ISS) to pro mě bude složité… Ale vím, že taková jsou pravidla hry," dodala.

Na ISS zůstala trojice kosmonautů. Před svým odletem předal Skripočka velení stanice svému kolegovi Christopheru Cassidymu. Americký astronaut dorazil na ISS spolu se dvěma Rusy, Anatolijem Ivanišinem a Ivanem Vagnerem teprve minulý týden. Před startem ze Země musela trojice v obavě z možnosti nákazy koronavirem strávit několik týdnů v karanténě.