Dvě stě nakažených lidí, pět úmrtí, deset vesnic v karanténě. Koronavirová panika dorazila na sever Itálie a život tam obrací vzhůru nohama.

Lidé s rouškami před katedrálou v Miláně. | Foto: ČTK

V italské diecézi Grosseto přijali včera zákaz umisťování svěcené vody u vchodu do kostelů. Hostie nemají být vkládány věřícím do úst, ale pouze do dlaní.