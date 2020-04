V Itálii se zřítil silniční most. Při neštěstí se zranili dva řidiči

U severoitalského města Aulla, zhruba v půli cesty mezi Janovem a Florencií, se dnes zřítil silniční most. Za normálních okolností je to rušná silnice, kvůli karanténním opatřením však doprava prořídla a na mostě byly v tu chvíli jen dvě dodávky, uvedla místní dopravní policie. Jeden ze dvou řidičů je raněný, napsala agentura ANSA. Komunikaci do roku 2018 provozuje státní správce silnic ANAS, který spadá pod státní dráhy Ferrovie dello Stato.

U severoitalského města Aulla, zhruba v půli cesty mezi Janovem a Florencií, se dnes zřítil silniční most | Foto: ČTK

Celý most, dlouhý zhruba 400 metrů, se zřítil z výšky sedm až osm metrů v 10:25 SELČ. Na místo vyrazili hasiči. Jednoho z řidičů přepravila do nemocnice helikoptéra a jeho stav není vážný. Druhý muž, zaměstnanec Telecomu, se z vozu dostal sám a není zraněný. Oba vozy zůstaly na zhroucené vozovce. V italském Janově z výšky 48 metrů sundali první úsek Morandiho mostu Přečíst článek › "Nejprve rachot a potom zvuk, jako když se sype kamení," popisují zřícení mostu obyvatelé přilehlé obce Caprigliola. Podle místních byl také na místě silně cítit plyn. Při zřícení mostu se totiž narušilo i vedení plynu, jehož dodávky společnost Italgas obratem zastavila. Deník La Repubblica napsal, že na mostě Albiano Magra se loni na podzim objevila prasklina zvětšená hojnými dešti, které si všimlo také mnoho motoristů. Stavbu 3. listopadu zkontrolovali technici firmy ANAS. Správce silnice vzápětí uvedl, že nehrozí žádné nebezpečí. U kontroly byl přítomen i radní z města Aulla a policisté. Problémy konstrukce Starosta města Roberto Valettini v posledních měsících společnosti ANAS poslal tři dopisy, v nichž ji informoval o problémech konstrukce. Uvedl v nich mimo jiné, že most o dvou protisměrných jízdních pruzích používají kvůli okolním uzavírkám naložené kamiony. Dokumentaci o listopadové kontrole si od provozovatele silnice si dnes vyžádala ministryně dopravy Paola De Micheliová. Neúmyslné zabití. Itálie kvůli pádu mostu v Janově vyšetřuje 20 lidí Přečíst článek › "Zřícení (mostu) se jen šťastnou náhodou nestalo tragédií - vlivem uzavírek kvůli koronaviru nebyla žádná doprava," konstatoval šéf odborů UPI Michele de Pascale. Mělo by podle něj být jasné, že když místní správa hlasitě upozorňuje na naléhavost údržby infrastruktury, není to žádný alarmismus. "Kolik času bude muset uplynout a kolika tragických neštěstí ještě budeme svědky, než se země začne vážně, kompetentně a s odpovídajícími zdroji zabývat státní infrastrukturou?" reagoval ligurský zastupitel pro infrastrukturu Giacomo Giampedrone. V srpnu 2018 se v Janově odehrála podstatně větší tragédie, když se tam zřítil dálniční viadukt. Jedno z nejhorších neštěstí svého druhu v moderních evropských dějinách si tehdy vyžádalo 43 mrtvých.

Autor: ČTK