Itálie musí změnit rozpočet, ohrožuje eurozónu, vzkazuje Evropská komise

Evropská komise vzkázala italské vládě, že musí přepracovat svůj státní rozpočet, nový návrh musí předložit do třech týdnů. Třetí největší ekonomika eurozóny totiž hodlá výrazně utrácet a zadlužit se, což by mohlo euro ohrozit, porušuje navíc společná pravidla. Takovýto apel na členský stát komise zatím ve své historii nikdy nepodnikla.

Italský dluh představuje 131 procent HDP, hůře se v EU zadlužilo zatím pouze Řecko. Informoval o tom server BBC.

Řím měl podle maastrichtských kritérii snižovat zadlužení tak, aby se přiblížil cíli 60 procent. Pro srovnání - v Česku podíl zadlužení činí kolem 32 procent.

Podle Komise návrh rozpočtu obsahuje „obzvlášť závažné nesoulady s doporučeními“. Rozpočtová politika italské vlády jde podle Komise vědomně proti společným pravidlům. Bezprecedentní spor by mohl skončit i uložením penalizace.

Unijní viceprezident pro euro Valdis Dombrovskis uvedl, že musí být pravidla pro všechny země platící eurem stejná. „Je to poprvé, co je Komise nucena požadovat po členské zemi platící eurem, aby přehodnotila návrh svého rozpočtu. Nemáme ale jinou možnost,“ řekl Dombrovskis.

Místopředseda italské vlády a ministr vnitra Matteo Salvini ustoupit ale nehodlá. "Zítra se sejdu osobně s předsedou Evropské komise, abych mu vysvětlil, jak nyní italská ekonomika poroste. Neustoupíme ale ani o jedno euro," prohlásil Salvini.

Boj s chudobou?

Itálie návrh rozpočtu schválila v září, oznámení způsobilo otřesy a nejistotu na akciových trzích.

Italští populisté ve své předvolební kampani slibovali skončit s chudobou, navrhují například minimální příjem nezaměstnaným. Chtějí i snížit i daně a zvýšit důchody. V zásadě tak naplňují své předvolební sliby. Italský premiér Giuseppe Conte dříve prohlašoval, že schodek rozpočtu nebude vyšší než 2,4 procenta HDP. Nakonec je ale třikrát vyšší, než byl minulý rok za předchozí vlády.

Vláda tvrdí, že nižší rozpočet by Italy poškodil. Ti se totiž ještě nevzpamatovali ze světové ekonomické krize z roku 2008. Objem italské ekonomiky totiž stále dosahuje hodnot z období krize. Výrazné utrácení by podle italské vlády mohlo růst nastartovat.

Itálie dostala od EU na období let 2014 až 2020 přes 44,7 miliardy eur (1,16 bilionu korun) na podporu malých a středních podniků s cílem zabránit opakování krize. Výměnou za to ale musela dodržet fiskální pravidla, která nyní porušila, dodává list The Guardian.