Když nám nepomůžete, nepodpoříme závěry migračního summitu, hrozí Itálie

Nový italský premiér Giuseppe Conte ve čtvrtek opět pohrozil, že zablokuje společné závěrečné prohlášení na summitu Evropské unie o migraci. Právě otázka migrace přitom podle německé kancléřky Angely Merkelové ohrožuje samotnou existenci EU.

Conte, který stojí v čele nové italské populistické a protiimigrační vlády, uvedl, že odmítne schválit závěry zasedání v Bruselu, pokud se ostatní země nebudou snažit více pomoci Itálii. Řím v posledních týdnech odmítl vpustit do svých přístavů několik záchranářských lodí s migranty a vyvolal tak napětí, které je nejsilnější od vrcholu migrační krize v létě 2015.

„Itálie nepotřebuje více slov, ale konkrétní akci,“ řekl Conte ve čtvrtek novinářům při svém příjezdu na summit. "Je to možnost, o které doufám, že nenastane, ale pokud dosáhneme tohoto bodu, nebudeme mít společné závěry,“ dodal.

Itálie přijela na summit posílená tím, že na návštěvu Říma přicestuje 30. července americký prezident Donald Trump, který sám přivítal tvrdý postoj italské vlády a na nedávné schůzce zemí G7 odmítl podepsat závěrečné prohlášení.

Summit EU se koná v době sílících autoritářských a antievropských hnutí, které budou mít, jak připomíná agentura AFP, prospěch z jakéhokoli selhání vůdců 28 členských zemích. V případě německé kancléřky Angely Merkelové, která bojuje v rámci koalice se sesterskou CDU o otázku uzavření hranic před migranty, hrozí, že neúspěch summitu vyústí v pád její vlády.

„Evropa má mnoho problémů, ale migrace by se pro Evropskou unii mohla stát osudovou,“ řekla ve čtvrtek Merkelová před německými poslanci krátce předtím, než odcestovala do Bruselu. Podle svých slov bude v případě, že se všech 28 zemí nedohodne, nutné zvážit užší spolupráci jen několika zemí, které jsou ochotné společně řešit otázku migrace. Vznikla by tak takzvaná „koalice ochotných“.