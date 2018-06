Itálie uzavřela přístavy pro lodě s migranty. Na 600 běženců poslala na Maltu

Mohl by tak vzniknout diplomatický spor mezi Římem a Vallettou. Informovala o tom agentura Reuters.

Lodí do Itálie v posledních pěti letech připlulo přes 600 tisíc imigrantů. Poslední dobou jejich počet však dramaticky poklesl.

Loď Aquarius operuje pod charitou SOS Méditerranée, která na twitteru uvedla, že nalodila 629 migranů, včetně 123 nezletilých, 11 dětí a sedmi těhotných žen.

Veze pasažéry pocházející především ze subsaharské Afriky. Posbírala je ze člunů během šesti různých záchranných operací u břehů Libye. Některé z nich ale zachránilo italské námořnictvo a pak je Aquariusu předalo.

„Loď nyní pluje severně do bezpečného přístavu,“ uvedla společnost na twitteru.

Italské ministerstvo vnitra událost zatím oficiálně nekomentovalo.

[UPDATE] Having no further news on its designated Port of Safety, #Aquarius continues its route North & is urgently expecting instructions before having to stop halfway between Malta and Sicily. 629 rescued people need a decision.