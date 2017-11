Italové zabavili "drogu bojovníka." Zisky z prodeje měly financovat útoky IS

Přes 24 milionů tablet syntetického opiátu zabavila italská finanční stráž a celníci v přístavu Gioia Tauro v jižní Itálii. Drogy měly hodnotu 50 milionů eur (1,28 miliard korun). Prodávali je příslušníci Islámského státu a jejich výnos sloužil k financování útoků Islámského státu po celém světě, jak uvedl vrchní prokurátor Reggio Calabria.

Při vyšetřování pracovaly italské složky také s americkou Agenturou pro potírání narkotik (DEA), jak informovala agentura Reuters.

Na videu, které zveřejnila Reuters, je možné vidět otevření kontejneru naplněného krabicemi obsahující přípravek tramadol. Jedná se o silný lék proti bolesti, běžně dostupný pouze na předpis. Bývá také označován jako "droga bojovníka".

Kdo ji požije, přestane vnímat strach, bolest, hlad, nemá zábrany a nepociťuje únavu, upozornil list La Repubblica. Tyto pilulky byly nalezeny i v úkrytu Salaha Abdeslama a ostatních teroristů, kteří v listopadu útočili v pařížském klubu Bataclan, kde zemřelo 130 lidí. Tuto látku měl v krvi i útočník, který v tuniském letovisku Súse v červenci 2015 zastřelil 38 lidí, uvedl list.

Podle některých zdrojů tramadol užívá i nigerijská islamistická skupina Boko Haram při výcviku dětských vojáků. Na strategické zásoby IS tohoto syntetického opiátu narazily při bojích v Sýrii arabsko-kurdské milice, napsal dále deník.

Při průměrné prodejní ceně kolem dvou eur za tabletu činila hodnota celého nákladu 50 milionů eur, uvádí se v prohlášení. Zahraniční vyšetřovatelé řekli soudu ve městě Reggio Calabria, že drogy skutečně patří Islámskému státu.

Tablety připutovaly do jihoitalského přístavu z Indie a směřovaly do Libye, odkud jej IS zřejmě plánoval rozprodat na územích, která drží pod kontrolou, uvedla dále La Repubblica.

Obchod s drogami byl "řízen přímo islámským státem k financování teroristických aktivit plánovaných a uskutečněných po celém světě", řekl generální prokurátor Reggio Calabria Federico Cafiero De Raho.

"Část nezákonného zisku z jejich prodeje by byla použita k financování extremistických skupin v Libyi, Sýrii a Iráku," dodal.

"Přístavem Gioia Tauro prochází všechno možné a nemůžeme se divit, když narazíme i na zásilky podobných látek," uvedl prokurátor Gaetano Paci.

Dodává, že jedno znepokojující zjištění se přesto objevilo: přístavištěm Gioia Tauro neprojde nic bez souhlasu "klanu", který překladiště z valné části kontroluje. "Už nějakou dobu víme tom, že 'Ndrangheta (mafie) udržuje styky s blízkovýchodními organizacemi," dodává Paci.

Zatím se však neví, jakým způsobem byla nedovolená zásilka odhalena nebo kam přesně měla namířeno. Podobná zásilka byla však objevena loni v Řecku předtím další, ještě větší, v italském přístavu v Janově.