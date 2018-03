Italská 'Ndrangheta podniká po celém světě. V Kalábrii se schovává v bunkrech

Pašování zbraní a drog, vydírání, úplatkářství, nájemné vraždy, prostituce nebo krádeže uměleckých děl. To jsou aktivity italské mafie 'Ndrangheta, o které psal zavražděný slovenský novinář Ján Kuciak. Napojen na ní byl i slovenský podnikatel italského původu Antonino Vadala, který byl společně s dalšími šesti Italy minulý týden zatčen. Slovenská policie jej ale později propustila. V čem spočívá úspěch jedné z nejmocnějších zločineckých organizací na světě?

Hlavním zdrojem příjmů 'Ndranghety, původem z Kalábrie, je mezinárodní obchod s kokainem. Podle BBC má pod kontrolou 80 procent evropského trhu. Společně s legálním obchodem, jako je provozování restaurací, supermarketů či stavebnictví, tak generuje až tři procenta italského HDP ročně.

Například v roce 2007 obchod jedné z nejmocnějších kriminálních organizací na světě dosahoval 44 miliard eur, což představovalo 2,9 procenta HDP, uvádí institut Eurispes.

V zahraničí se usazují především ti, kteří jsou na útěku před zákonem nebo krevní mstou. Vadala byl v Itálii několikrát trestně stíhán, na Slovensko přišel v polovině 90. let. Oficiálně podnikal s realitami, v zemědělství a energetice a dokázal si vytvořit kontakty na nejvyšší slovenské politiky. Jeho firmy čerpají miliony eur ročně evropských dotací.

Ján Kuciak není jediný novinář, který byl v Evropě v poslední době zavražděn. Na Maltě byla loni v říjnu zavražděna Daphne Caruana Galiziová, která psala o napojení italských politiků na mafii a kauze Panama Papers. Její vražda se dosud nevyšetřila.

Přes šest tisíc členů

V Kalábrii, jednom z nejchudších italských regionů, 'Ndrangheta legálně ovládá především trh s nemovitostmi a energetiku v oblasti obnovitelných zdrojů. Není pro ni problém vyhrávat veřejné zakázky.

Její úspěch, na rozdíl do jiných kriminálních struktur, spočívá v příbuzeneckých vazbách jejích členů. Mezi sebe přijímá pouze pokrevní příbuzné. Synové mafiánů se stávají členy automaticky.

Tento systém značně ztěžuje vyšetřování, jelikož zadržení členové jsou zřídkakdy ochotni vypovídat proti svým příbuzným. Navíc v kultuře násilí vyrůstají od mala, nemají pak problém s těmi nejtvrdšími praktikami.

Podle odhadů FBI 'Ndranghetu pouze v Kalábrii tvoří asi 100 rodin, což představuje přes šest tisíc osob. Celosvětově pak má okolo 10 tisíc členů.

Na rozdíl od sicilské mafie Cosa Nostra je její struktura horizontální, nemá tak žádnou „hlavu“. Nicméně italský vyšetřovatel Piero Grasso uvádí, že její struktura může být i „hierarchická a pyramidová, nemusí jít o volné sdružení klanů, jak se dříve myslelo,“ uvádí pro list The Guardian.

S Cosa Nostrou se údajně spolčil i bývalý italský premiér Silvio Berlusconi, kvůli čemuž stanul několikrát před soudem.

Sto let v Kalábrii

V policejních zápisech se 'Ndrangheta objevuje od konce 19. století. Více než sto let měla ale pouze lokální význam.

Vznikla původně odtržením od sicilské Cosa Nostra, ke které je z Kalábrie, špice italské boty, na dohled.

Slovo 'Ndrangheta pochází z řeckého andragathía a znamená hrdinství, ctnost či loajalitu.

Klany (ndrine), které tvoří jednotlivé rodiny, mezi sebou i soupeří. Významná byla její vnitřní válka v polovině 70. let, která si vyžádala 233 mrtvých. Po zavraždění lokálního bose Locri se skupina definitivně zapojila do mezinárodního obchodu s kokainem a přestala být jen lokálním fenoménem, píše list The Guardian. Její druhá klanová válka v letech 1985 až 1991 si vyžádala dokonce 600 mrtvých.

„Na začátku 90. let nastala na trhu s drogami obrovská poptávka. Měli prostředky, aby mohli kupovat heroin od Turků, hašiš od Maročanů a zbraně a další drogy od Libanonců,“ říká italský vyšetřovatel Nicola Gratteri.

´Ndrangheta se v 90. letech rozrostla do celého světa. Kvůli jejím aktivitám v New Yorku se dostala i do hledáčku FBI, která před čtyřmi lety ve spolupráci s italskou policií v USA zatkla 10 jejích členů.

Podle Interpolu tak její aktivity dnes sahají přes Argentinu do Kanady až po Austrálii. Pro mezinárodní obchod je pro ni důležitá kontrola kalábrijského přístavu Gioia Tauro.

Zavraždění Italové v německých autech

'Ndrangheta si ale účty krvavě vyřizuje i se svými lidmi v zahraničí. Před deseti lety v německém Duisburgu byla v autech nedaleko italské restaurace nalezena těla šesti mrtvých Italů. Německá policie tehdy zatkla 30 osob.

V roce 2005 ´Ndrangheta zavraždila prezidenta kalábrijského parlamentu Francesca Fortugna. Kvůli sílícím protestům veřejnosti italské policii nezbylo nic jiného, než začít její kriminální činy vyšetřovat, zatkla více než desítku jejích příslušníků.

Italská policie jí tak vyhlásila boj. Loni v prosinci přivedla před soud 48 osob, mezi kterými byl například i starosta města Taurianova a další místní politici.

Letos v lednu policie v Německu zatkla kvůli spolčení s mafií 169 lidí.

Jak uvedla nedávno BBC, italská mafie je kvůli sílícímu honu italské policie v defenzivě a často se obrací k legálnímu podnikání. Ti, kterým hrozí trestní stíhání, se schovávají v bunkrech postavených z přepravních kontejnerů. Bosové z nich často nevylezou celé týdny i měsíce.

„Někteří staří a bohatí příslušníci žijí jako chudáci. Ti, kteří jsou na útěku se schovávají v horách v těžkých podmínkách,“ dodává kalábrijský vyšetřovatel Enzo Macri.

Video: Bunkr v horách v Kalábrii